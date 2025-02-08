Рифкат Минниханов о российской науке: Неофициально нехватка кадров всё же есть

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В российской науке имеет место дефицит кадров, несмотря на то, что данные сайтов по отслеживанию вакансий в этой сфере его не фиксируют. Об этом заявил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Неофициально нехватка кадров всё же есть. Это связано и с тем, что в России из года в год количество людей, которые защищают кандидатские и докторские работы, становится меньше», – пояснил президент АН РТ.

Вместе с тем Рифкат Минниханов подчеркнул, что в Татарстане число защищающих диссертации исследователей «пока держится на среднем уровне».

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов по случаю Дня российской науки заметил, что ученым республики по силам занять достойное место в решении жизненно важных задач. Накануне он вручил госпремии РТ в области науки и техники.