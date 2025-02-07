Лечение от вирусов и разработки с ИИ: кому Минниханов вручил госпремии в области науки

Накануне Дня российской науки в Казанском Кремле прошла торжественная церемония вручения Государственных премий Республики Татарстан в области науки и техники. Награды 22 ученым и ведущим научным деятелям республики вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов. За какие разработки – в репортаже «Татар-информа».





Накануне Дня российской науки в Казанском Кремле прошла торжественная церемония вручения Государственных премий Республики Татарстан в области науки и техники

Фото: rais.tatarstan.ru

«Татарстан всегда занимал передовые позиции в реализации стратегических инициатив страны»

Лауреатам Государственных премий Республики Татарстан в области науки и техники вручили почетные дипломы и знаки.

«Труды сегодняшних лауреатов в полной мере соответствуют приоритетным направлениям научно-технологического развития страны, которые были обозначены Президентом России Владимиром Путиным. Татарстан всегда занимал передовые позиции в реализации стратегических инициатив страны в научно-технической сфере. Сегодня академическое сообщество республики находится на острие решения задач, стоящих перед отечественными учеными», – сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь к присутствующим в зале.

Он напомнил, что Год научно-технологического развития в Татарстане, под эгидой которого прошел 2024 год, сложился благоприятным образом для системы высшего образования и науки. Республика удержала позиции в тройке лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития субъектов Федерации.

«Наши вузы и исследовательские учреждения, как и прежде, играли значимую роль в важнейших мероприятиях национального проекта «Наука и университеты» и смежных федеральных проектов: «Приоритет 2030», «Передовые инженерные школы» и «Платформа университетского технологического предпринимательства», – заметил Раис Татарстана.

Рустам Минниханов: «Сегодня академическое сообщество республики находится на острие решения задач, стоящих перед отечественными учеными» Фото: rais.tatarstan.ru

В прошлом году в республике продолжали развивать научные центры и современную образовательную среду. Частный бизнес играет в этом важную роль. Например, нефтедобывающая компания построила в Альметьевске кампус «Высшая школа нефти», а СИБУР создает в Казани свой главный научно-технический центр.

«Несмотря на определенные успехи, научно-технологическая повестка по-прежнему требует особого внимания и максимальной самоотдачи. 2024 год ознаменовался глубокой перезагрузкой концептуальных основ функционирования отечественного научно-образовательного комплекса», – добавил Минниханов.

По его словам, впереди много работы: нужно выполнить обновленную Стратегию научно-технического развития России, достичь важных целей в этой сфере и реализовать новые проекты технологического лидерства.

«Уверен, лауреаты Государственной премии и их коллеги окажутся в авангарде решения стоящих перед нами задач и послужат примером для научных кругов республики», – подчеркнул Раис Татарстана.

Он поздравил лауреатов Государственной премии с наступающим праздником – Днем российской науки и пожелал неиссякаемой энергии и дальнейших успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Марсель Бакиров награжден за цикл работ «Опыт комплексных исследований этногенеза и этнокультурного наследия тюрко-татарского мира» Фото: rais.tatarstan.ru

«Новое направление лечения позволит спасти тысячи жизней»

За цикл работ «Опыт комплексных исследований этногенеза и этнокультурного наследия тюрко-татарского мира» награжден ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра по изучению наследия Льва Толстого Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Марсель Бакиров.

За работу «Создание нового патогенетического направления лечения вирусных заболеваний и профилактики их осложнений» под руководством руководителя Роспотребнадзора по РТ, главного государственного санитарного врача Марины Патяшиной отмечена группа руководителей, ученых и исследователей Казанского государственного медуниверситета, КФУ и Научно-исследовательского института общей патологии и патофизиологии (Москва).

«В Татарстане созданы все условия для развития науки. Наша работа касается самого главного – сохранения здоровья и жизни наших граждан. В основе работы лежат многолетние исследования совершенно разных вирусных заболеваний. Эти исследования доказали наличие общего фактора. Это фактор системного воспаления, который приводит к более высокой тяжести заболевания и развитию осложнений, а также к смертельным исходам. Наше новое направление лечения направлено на минимизирование его воздействия», – сообщила Марина Патяшина.

Группа руководителей, ученых и исследователей под руководством Марины Патяшиной отмечена за работу «Создание нового патогенетического направления лечения вирусных заболеваний и профилактики их осложнений» Фото: rais.tatarstan.ru

Она объяснила, что во время любой вирусной инфекции в организме происходят опасные процессы, которые могут усугубить болезнь. Новый метод лечения помогает снизить воспаление, тем самым защищая здоровье и жизнь людей.

По словам Патяшиной, проблема вирусных инфекций будет становиться все острее. Сейчас более 90% всех инфекций вызываются вирусами. Страна уже пережила пандемию Covid-19, которая закончилась два года назад. Но с тех пор появились новые вирусные заболевания.

«Мы уверены, что наше новое направление лечения, разработанное коллективом авторов, будет востребовано в системе здравоохранения и позволит спасти тысячи жизней», – подчеркнула Патяшина.

По ее словам, ученые вели разработки более 30 лет. Они изучали разные инфекции – респираторные, вирусные гепатиты, ВИЧ. В скором времени теоретические разработки будут применять на практике.

Совместная работа выдвинута на конкурс Казанским государственным медицинским университетом. «Это наша альма-матер, мы все – бывшие студенты медуниверситета», – заметила Патяшина.

Также была отмечена совместная работа главного конструктора и руководителей «Завода имени Серго» совместно с главврачом РЦК Рамилем Тураевым Фото: rais.tatarstan.ru

«Наша техника обеспечит лекарственную и медицинскую безопасность страны»

Также была отмечена совместная работа «Разработка комплексных научно-технических решений и внедрение в массовое производство специального медицинского оборудования с целью обеспечения медицинской, биологической и лекарственной безопасности Российской Федерации». Над нею трудились главный конструктор и руководители АО «ПО «Завод имени Серго» совместно с главврачом Республиканского центра крови Рамилем Тураевым.

Руководитель работы, замгендиректора по техническому развитию – главный инженер АО «ПО «Завод имени Серго» Игорь Драгунских поблагодарил от имени команды Рустама Минниханова и Академию наук Татарстана за высокую оценку работы. От отметил научный медицинский блок и практикующих врачей за более чем 20-летнюю совместную работу по исследованиям и разработкам, создание серийного производства специальной холодильной техники для медицинских целей.

Игорь Драгунских поблагодарил от имени команды Рустама Минниханова и Академию наук Татарстана за высокую оценку работы Фото: rais.tatarstan.ru

«Наша техника позволит обеспечить лекарственную и медицинскую безопасность населения нашей страны. Эффективность и актуальность данной темы была неоднократно подтверждена и во время пандемии Covid-19. Мы и далее будем развивать это направление ради технологической безопасности и суверенитета нашей страны», – сказал Драгунских.

«Искусственный интеллект – помощник, но не заменит человека»

В числе награжденных – профессор кафедры прикладной математики и искусственного интеллекта Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Николай Плещинский. Он получил звание заслуженного деятеля науки Республики Татарстан.

«Эта награда дана мне за многолетний труд. Я окончил школу, поступил на механико-математический факультет Казанского государственного университета. После учился три года в аспирантуре, в 78-м году поступил на кафедру прикладной математики, которая сейчас называется кафедрой прикладной математики и искусственного интеллекта», – рассказал он.

Николай Плещинский получил звание заслуженного деятеля науки Республики Татарстан Фото: rais.tatarstan.ru

По словам Плещинского, искусственный интеллект появился на идейном уровне достаточно давно, еще в 1960-е годы.

«Что такое искусственный интеллект? Это комплекс методов и средств для принятия решений без участия человека. Первые вычислительные машины появились в конце 40-х годов, в 53-м году перед ЭВМ была поставлена интересная задача – составить оптимальную диету, достаточную по калориям и минимальную по стоимости. Ответ машины был простой – семь стаканов уксуса», – ввел он в краткий исторический экскурс журналистов.

С тех пор люди неоднократно пытались привлечь вычислительную технику и математические методы к решению важных задач. Современные компьютеры могут писать научные тексты, распознавать людей по фото, вести диалог с человеком.

«Но в современных тенденциях кроется опасность. Можно заказать искусственному интеллекту список источников для научной статьи, он его представит, но там будут ссылки и на несуществующие статьи. Искусственный интеллект – помощник, но не заменит человека. Нельзя сваливать свои проблемы, свою работу и ответственность на искусственный интеллект», – заметил Плещинский.

Ученый сообщил, что его разработки, в частности, касаются определения местоположения объекта по отраженному электромагнитному излучению, в том числе с использованием нейронных сетей.