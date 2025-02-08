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Общество 8 февраля 2025 08:00

Минниханов: Ученым РТ по силам занять достойное место в решении жизненно важных задач

Минниханов: Ученым РТ по силам занять достойное место в решении жизненно важных задач
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил ученых республики с профессиональным праздником – Днем российской науки.

«В этом году в его рамках мы подводим итоги Года научно-технологического развития Татарстана. В целом он оказался ярким и плодотворным для нашего научно-образовательного комплекса», – заметил Раис РТ.

«В республике продолжила динамично развиваться передовая исследовательская инфраструктура и инновационная образовательная среда. Татарстан сохранил место в тройке Национального рейтинга научно-технологического развития субъектов Российской Федерации, убедительно подтвердив статус территории – носителя лучших практик управления научной и научно-технической деятельностью», – перечислил достижения Рустам Минниханов.

«2024 год ознаменовался глубокой перезагрузкой основ функционирования отечественной системы высшего образования и науки. Нам вместе предстоит обеспечить выполнение обновленной Стратегии научно-технологического развития России, достижение амбициозных целей страны в научно-технической сфере, а также реализацию недавно принятых национальных проектов технологического лидерства», – напомнил он.

«Уверен, ученым республики по силам занять достойное место в решении этих жизненно важных для государства и общества задач», – подчеркнул в связи с этим Раис Татарстана.

«Желаю вам неиссякаемой энергии и новых свершений во имя научно-технического прогресса нашей республики и страны в целом, а также крепкого здоровья и благополучия», – заключил Рустам Минниханов.

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#день российской науки #Рустам Минниханов
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