Раис Татарстана вручил госпремии в области науки и техники

Накануне Дня российской науки Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил 22 ученым и ведущим научным деятелям республики госпремии РТ в области науки и техники. Наградили отличившихся сегодня в Казанском Кремле.

«Труды сегодняшних лауреатов в полной мере соответствуют приоритетным направлениям научно-технологического развития страны, которые обозначил Президент России Владимир Путин. Татарстан всегда занимал передовые позиции в реализации стратегических инициатив страны в научно-технической сфере. Сегодня академическое сообщество республики находится на острие решения задач, стоящих перед отечественными учеными», – сказал Минниханов.

Он напомнил, что завершившийся Год научно-технологического развития в Татарстане сложился благоприятно для системы высшего образования и науки. Республика удержала позиции в тройке лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития субъектов федерации.

«Наши вузы и исследовательские учреждения, как и прежде, играли значимую роль в важнейших мероприятиях национального проекта "Наука и университеты" и смежных федеральных проектов – "Приоритет–2030", "Передовые инженерные школы" и "Платформа университетского технологического предпринимательства"», – заметил он.

В прошлом году в республике продолжили развивать современную исследовательскую инфраструктуру и инновационную образовательную среду. Весомый вклад в их формирование внес частный бизнес. Так, в Альметьевсе создали «Высшую школу нефти», а «Сибур Холдинг» построил головной корпоративный научно-технический центр в Казани.

«Несмотря на определенные успехи, научно-технологическая повестка по-прежнему требует особого внимания и максимальной самоотдачи. 2024 год ознаменовался глубокой перезагрузкой концептуальных основ функционирования отечественного научно-образовательного комплекса», – добавил Минниханов.

Раис Татарстана также поздравил всех лауреатов госпремии с наступающим Днем российской науки. Он пожелал им неиссякаемой энергии и дальнейших успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

За цикл работ «Опыт комплексных исследований этногенеза и этнокультурного наследия тюрко-татарского мира» награжден ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра по изучению наследия Льва Толстого Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Марсель Бакиров.

За работу «Создание нового патогенетического направления лечения вирусных заболеваний и профилактики их осложнений» под руководством руководителя Роспотребнадзора по РТ, главного государственного санитарного врача Марины Патяшиной отмечена группа руководителей, ученых и исследователей КГМУ, КФУ и Научно-исследовательского института общей патологии и патофизиологии (Москва).

«В Татарстане созданы все условия для развития науки. Наша работа касается самого главного – сохранения здоровья и жизни наших граждан. В основе работы лежат многолетние исследования совершенно различных вирусных заболеваний. Эти исследования доказали наличие общего фактора, который влечет утяжеление заболевания и осложнения. Наше новое направление лечения направлено на минимизирование воздействия этого фактора», – добавила Патяшина.

Отметили и совместную разработку комплексных научно-технических решений и внедрению в массовое производство спецмедоборудования. Работа велась, чтобы обеспечить медицинскую, биологическую и лекарственную безопасность в России. Над нею трудились главный конструктор и руководители АО «ПО «Завод имени Серго» совместно с главврачом Республиканского центра крови Рамилем Тураевым.