Общество 12 февраля 2026 21:15

Рифкат Минниханов: Нужно создать программу генетических научных исследований

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Необходимо создать программу генетических научных исследований и сформировать дорожную карту развития Агробиотехнопарка по генетике в животноводстве. Об этом заявил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«Должна быть предусмотрена возможность использования формируемой материальной базы для исследований в смежных областях, таких как медицина», – сказал он.

Минниханов подчеркнул, что Агробиотехнопарк по генетике в животноводстве – уникальный для России проект, который сейчас не имеет прямых аналогов. «Идет строительство научно-технического корпуса. В августе ждем открытие центра», – отметил он.

Агробиотехнопарк строится по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

«Благодаря активной позиции министерства мы лучше всего отработали по этому проекту. Из федерального бюджета на развитие материально-технической базы и сами исследования для республики подтверждены более 5,7 млрд рублей, из которых в 2025 году освоено около 2 млрд рублей. Важно не снижать темпы, обеспечить эффективное использование выделенных средств, в установленные сроки получить запланированные результаты», – заметил президент Академии наук.

Минниханов добавил, что стартовал новый национальный проект, направленный на создание отечественных биотехнологий. «Мы готовы к его реализации. В Альметьевском и Азнакаевском районах компанией „Татнефть“ создан целый биотехнологический кластер: от биогазовой станции до технологии получения кормового белка гаприна», – заявил он.

Кроме того, будет создана особая экономическая зона «Зеленая долина» на территории Заинского района, напомнил президент Академии наук РТ.

«На ее площадке будет реализовано ряд проектов, в том числе по переработке сельхозкультур, производству удобрений и сорбентов. Академия наук готова поддерживать инициативы, направленные на создание биотехнологий. Инструменты поддержки нами сформированы. Здесь используются как республиканские, так и федеральные механизмы», – заключил он.

