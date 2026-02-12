Рифкат Минниханов: Нужно создать программу генетических научных исследований
Необходимо создать программу генетических научных исследований и сформировать дорожную карту развития Агробиотехнопарка по генетике в животноводстве. Об этом заявил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.
«Должна быть предусмотрена возможность использования формируемой материальной базы для исследований в смежных областях, таких как медицина», – сказал он.
Минниханов подчеркнул, что Агробиотехнопарк по генетике в животноводстве – уникальный для России проект, который сейчас не имеет прямых аналогов. «Идет строительство научно-технического корпуса. В августе ждем открытие центра», – отметил он.
Агробиотехнопарк строится по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
«Благодаря активной позиции министерства мы лучше всего отработали по этому проекту. Из федерального бюджета на развитие материально-технической базы и сами исследования для республики подтверждены более 5,7 млрд рублей, из которых в 2025 году освоено около 2 млрд рублей. Важно не снижать темпы, обеспечить эффективное использование выделенных средств, в установленные сроки получить запланированные результаты», – заметил президент Академии наук.
Минниханов добавил, что стартовал новый национальный проект, направленный на создание отечественных биотехнологий. «Мы готовы к его реализации. В Альметьевском и Азнакаевском районах компанией „Татнефть“ создан целый биотехнологический кластер: от биогазовой станции до технологии получения кормового белка гаприна», – заявил он.
Кроме того, будет создана особая экономическая зона «Зеленая долина» на территории Заинского района, напомнил президент Академии наук РТ.
«На ее площадке будет реализовано ряд проектов, в том числе по переработке сельхозкультур, производству удобрений и сорбентов. Академия наук готова поддерживать инициативы, направленные на создание биотехнологий. Инструменты поддержки нами сформированы. Здесь используются как республиканские, так и федеральные механизмы», – заключил он.