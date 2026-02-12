Рустам Минниханов о сельском хозяйстве: «Мы знаем, где недорабатываем и где надо расти»

В прошлом году Татарстан поставил рекорд по объему сельхозпроизводства. В 2026-м республика делает ставку на более прибыльные культуры, развитие переработки и рост производства молока, но аграриям предстоит учитывать и ряд рисков. Подробности – в материале «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Увидели, какие у нас предприимчивые фермеры»

На площадке выставочного центра «Казань Экспо» в эти дни проходит специализированная сельскохозяйственная выставка «Казань Агро – 2026». В этом году в ее работе принимают участие более 300 компаний из 37 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана и Турции.

Сегодня с экспозицией выставки ознакомился Раис Татарстана Рустам Минниханов. Вместе с ним достижения в сфере АПК оценил заместитель министра сельского хозяйства России Роман Некрасов.

«На выставке представлены новые технологии и оборудование регионов России и зарубежья. Впервые представлен новый раздел – «Агротуризм». Особое внимание уделено кадровому потенциалу – организовано участие школьников, учащихся средних специальных учебных заведений, студентов вузов», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Ознакомившись с продукцией и услугами, Минниханов заявил, что такая выставка будет интересна не только специалистам отрасли. «Это инновационная выставка. И мы увидели, какие у нас предприимчивые фермеры – умеют производить разную продукцию», – поделился он впечатлениями.

Раис РТ также добавил, что это мероприятие способствует продвижению российских продуктов, демонстрирует современные отечественные технологии в генетике, растениеводстве, животноводстве.

Ключевым мероприятием деловой программы «Казань Агро» стало заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. Оно состоялось сразу после обхода выставки.

«Для АПК республики прошлый год в части производства был результативным»

В прошлом году в Татарстане произвели сельхозпродукции на 400 млрд рублей – это на 7,3% больше, чем годом ранее. Такого объема республика достигла впервые, сообщил Зяббаров на заседании коллегии.

«С учетом пищевой и перерабатывающей промышленности совокупный объем продукции достиг 772 млрд рублей. Доля сельскохозяйственной отрасли в валовом региональном продукте составила около 7%», – заявил он.

По словам министра, для агропромышленного комплекса республики прошлый год в части производства был результативным.

«По году выручка в сельхозформированиях превысила 256 млрд рублей с ростом на 12%. Рентабельность с господдержкой – на уровне 10,5%, без нее – чуть более 6%. Удалось стабилизировать на уровне 90% долю прибыльных сельхозпредприятий, что говорит о серьезной оптимизации собственных затрат», – добавил он.

При этом глава Минсельхозпрода заметил, что в Приволжском федеральном округе Татарстан занимает лишь 9-е место по себестоимости производства зерна, 10-е – по масличным культурам и 13-е – по себестоимости молока.

Марат Зяббаров призвал аграриев в этом сезоне сосредоточиться на снижении затрат, «получая нужный результат, в том числе по качеству» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Республика способна производить свыше 1 млн тонн пшеницы 3-го класса»

В Татарстане в 2028 году планируется запустить завод по глубокой переработке зерна с годовой мощностью 500 тыс. тонн. Его проектированием занимается компания «Татнефть», сообщил Зяббаров.

По его словам, для работы этого предприятия потребуется высококачественное зерно. «Республика способна производить свыше 1 млн тонн пшеницы 3-го класса, это 2 млрд рублей дополнительной выручки для наших хозяйств», – сказал он.

В прошлом году в Татарстане было собрано более 4,6 млн тонн зерна. Однако всего 10% пшеницы – 250 тыс. тонн – соответствовало 3-му классу, отметил министр.

Он добавил, что в 2025 году производство продукции растениеводства выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом, в основном за счет высокомаржинальных культур. Переход на более прибыльные культуры продолжится, отметил глава Минсельхозпрода.

«Собран 1 млн тонн масличных культур и достигнута максимальная урожайность зерновых – 35,9 ц/га. При изменении структуры посевов хозяйствам необходимо прежде всего оценить свои технические возможности и сохранить посевные площади. Недостаток мощностей уборочного и сушильного комплекса в прошлом году не позволил своевременно завершить уборку подсолнечника», – подчеркнул он.

Зяббаров призвал аграриев в этом сезоне сосредоточиться на снижении затрат, «получая нужный результат, в том числе по качеству».

В прошлом году на поддержку аграриев и сельских территорий направили 20,7 млрд рублей. В этом году финансирование увеличили, и объем господдержки вырастет до 27,2 млрд рублей, сообщил он.

В этом году нужно заметно активизировать переработку сельхозпродукции, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наша задача – искать новые ниши и рынки для продвижения продукции»

В этом году нужно заметно активизировать переработку сельхозпродукции, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия.

«За прошлый год отгружено продуктов питания на 371 млрд рублей. Хотя задача, установленная Указом Президента России к 2021 году, нами выполнена. Но индекс производства в прошлом году составил 99,5%. Отрицательная динамика и в целом по стране», – отметил он.

Зяббаров отметил, что масложировая отрасль и переработчики молока показали спад. По его словам, это связано с изменением спроса, потребления и рыночной конъюнктуры.

«Наша задача – искать новые ниши и рынки для продвижения продукции, в том числе в сегменте электронной торговли. При этом доля республиканских товаров в магазинах остается низкой, что требует более тесного сотрудничества с торговыми сетями внутри республики», – обратился он к собравшимся.

Министр добавил, что господдержку хлебопекарной отрасли сохранили – из республиканского бюджета на это выделили 310 млн рублей. Для переработчиков молока предусмотрена субсидия на условиях софинансирования, на нее заложено 177,6 млн рублей.

В прошлом году в Татарстане произведено более 2,3 млн тонн молока. На этот год поставлена задача – увеличить производство молока до 2,4 млн тонн Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Любые ценовые колебания на молочном рынке больше всего отражаются на нас»

В прошлом году в Татарстане произведено более 2,3 млн тонн молока. На этот год поставлена задача – увеличить производство молока до 2,4 млн тонн, сообщил глава Минсельхозпрода.

«Рост по молоку за прошедшие годы был обеспечен за счет улучшения технологий и ввода современных молочных комплексов», – сказал он.

Сейчас в республике строится еще 19 животноводческих объектов на 14,7 тыс. коров. Однако, по словам Зяббарова, из-за снижения закупочных цен на молоко могут сократиться запланированные инвестиции.

Более того, с этого года производители с доходом более 800 млн рублей не смогут получать федеральную субсидию на реализованное молоко. «А большинство запланированных проектов именно за ними. Татарстан является самым крупным производителем молока в стране. И любые ценовые колебания на молочном рынке больше всего отражаются на нас», – подчеркнул министр.

В связи с этим он попросил Некрасова рассмотреть возможность возобновления этой меры господдержки.

Минсельхоз РФ разрабатывает отдельную программу для фермеров. Программа поможет фермерским хозяйствам повысить свой технологический уровень и объемы производства Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минсельхоз РФ разрабатывает отдельную программу для фермеров

В нынешних условиях необходимо поддержать небольшие фермы, поэтому для них сохранены субсидии на литр реализованного молока, ответил на просьбу Зяббарова в своем докладе заместитель министра сельского хозяйства России.

«Мы бы с удовольствием оставили эти субсидии для наших молочных хозяйств, независимо от их размера, независимо от объема производства. Но тяжелее всего сейчас «малышам». Поэтому мы выбрали такие приоритеты. Крупным фермам даем возможность получить льготное кредитование, а небольшим фермам – субсидии на литр молока. В нынешних условиях им нужно помочь, их нужно поддержать. И это позиция нашего руководства», – сказал Некрасов.

При этом он выразил надежду на то, что ситуация с бюджетом изменится через какое-то время. И тогда, по словам замминистра, эту меру государственной поддержки вернут для всех остальных категорий сельхозтоваропроизводителей.

Он также сообщил, что Минсельхоз РФ разрабатывает отдельную программу для фермеров. «Мы разрабатываем программу по доведению поголовья в фермерских хозяйствах до тысячи и более голов молочного скота. Участие фермера у нас в первоначальных инвестициях за счет того механизма, который мы разрабатываем, будет составлять не более 15% от объема инвестиций. А все остальное – грантовая поддержка и продукт банка. Надеюсь, что мы эту программу сделаем уже в этом году», – пояснил Некрасов.

По его словам, программа поможет фермерским хозяйствам повысить свой технологический уровень и объемы производства.

Раис РТ отметил, что в целом результаты сельскохозяйственной отрасли Татарстана за прошлый год достойные Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы знаем, где недорабатываем, где нам надо расти»

Татарстан получает системную поддержку от федерального центра. По поручению Президента РФ Владимира Путина запущены крупные программы, в которых участвует республика, заявил Минниханов в завершение заседания.

«Бывает, что где-то наши интересы не всегда совпадают с принимаемыми решениями, но нас слышат. И мы отстаиваем свои интересы. У нас прекрасные отношения с Минсельхозом России», – сказал руководитель республики.

Раис РТ отметил, что в целом результаты сельскохозяйственной отрасли Татарстана за прошлый год достойные. «И это огромный труд тех людей, которые работают на местах. Но мы знаем, где недорабатываем, где нам надо расти», – подчеркнул он.

Минниханов поблагодарил за проделанную работу фермеров, инвесторов, глав районов, а также нефтяников, которые обеспечивают льготным топливом сельчан.