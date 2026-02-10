news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 10 февраля 2026 11:47

Четыре резидента начали реализацию проектов в ОЭЗ «Зеленая долина»

Читайте нас в
Телеграм

В Заинском районе при поддержке Правительства России в 2025 году была создана особая экономическая зона «Зеленая долина», ориентированная на развитие биотехнологий. На коллегии Министерства экономики Татарстана сообщили, что четыре резидента уже начали реализацию своих проектов на ее территории.

Общий объем инвестиций в эти проекты превысит 7 млрд рублей.

В целом за прошлый год в особые экономические зоны республики пришли 22 новых резидента. Объем привлеченных инвестиций составил более 365 млрд рублей, было создано свыше 12,5 тыс. рабочих мест.

В министерстве также отметили, что на каждый рубль налоговых и таможенных льгот, предоставленных резидентам, приходится около 7 рублей частных инвестиций.

#оэз #заинский район рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов в Эр-Рияде: Татарстан на ИННОПРОМе и переговоры об Играх стран ОИС в Казани

Минниханов в Эр-Рияде: Татарстан на ИННОПРОМе и переговоры об Играх стран ОИС в Казани

9 февраля 2026
ГАИ Татарстана: У каждого пешехода на одежде должен быть световозвращающий элемент

ГАИ Татарстана: У каждого пешехода на одежде должен быть световозвращающий элемент

9 февраля 2026