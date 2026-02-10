Четыре резидента начали реализацию проектов в ОЭЗ «Зеленая долина»

В Заинском районе при поддержке Правительства России в 2025 году была создана особая экономическая зона «Зеленая долина», ориентированная на развитие биотехнологий. На коллегии Министерства экономики Татарстана сообщили, что четыре резидента уже начали реализацию своих проектов на ее территории.

Общий объем инвестиций в эти проекты превысит 7 млрд рублей.

В целом за прошлый год в особые экономические зоны республики пришли 22 новых резидента. Объем привлеченных инвестиций составил более 365 млрд рублей, было создано свыше 12,5 тыс. рабочих мест.

В министерстве также отметили, что на каждый рубль налоговых и таможенных льгот, предоставленных резидентам, приходится около 7 рублей частных инвестиций.