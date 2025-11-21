Рифкат Минниханов: Казань – город, открытый для международной интеграции

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казань становится центром сотрудничества, открытым для международной интеграции, роста и развития крупных урбанизированных территорий. Об этом заявил в видеообращении президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на открытии всероссийской научно-практической конференции «Казань тысячелетняя».

«За тысячу лет Казань прошла путь от торгового поселения до крупного центра в составе России, сохраняя свое значение и уникальный вклад в культуру и экономику. В каждую эпоху город был важным культурным и образовательным центром. До революции Казань стала крупным научно-образовательным центром России. Здесь работали университет, духовная академия, женские курсы и научные общества», – напомнил Минниханов.

Он подчеркнул, что выдающиеся казанские ученые внесли вклад в развитие математики, химии, медицины, языкознания. Казанский университет был ведущим исследовательским институтом, где формулировались научные теории мирового уровня.

«В советское время Казань получила статус столицы Татарской Автономной Советской Социалистической Республики, став одним из центров научного развития региона. Годы Великой Отечественной войны были временем сотрудничества ученых, внесших вклад в оборонные проекты. В Казань были эвакуированы ведущие учреждения СССР, что ускорило научный прогресс», – отметил Минниханов.

В послевоенные годы в Казани активно работали филиалы Академии наук, а научное сообщество вносило большой вклад в развитие новых направлений, продолжил он.

«Многие ученые города остались в научной летописи региона. В 1990-е годы, после создания Академии наук РТ, были поставлены задачи по поддержке фундаментальной науки и решению региональных социально-экономических, культурных вопросов. Активная позиция республики вывела Казань в лидеры по инновациям, образованию и науке в масштабах страны», – заметил Минниханов.

Сегодня Казань, по его словам, – это «гармония исторических традиций и современных достижений».

Заместитель мэра Казани Гузель Сагитова добавила, что столица Татарстана стала центром экономического развития России, играющим важную роль в налаживании и укреплении международных связей страны.

«При этом процветание любого крупного города основано не только на создании достойных условий для жизни людей, но и на взаимопонимании между его жителями. И, конечно, особое внимание направлено на сохранение нашей богатой и самобытной истории, архитектуры, культуры и традиций», – сказала она.

Казань – яркий пример того, как представители сотни национальностей и разных конфессий живут столетиями в мире и согласии, продолжила Сагитова.

«Для достижения этих целей в городе и республике делается всё возможное. Мы осознаем, насколько хрупка эта важнейшая тема, особенно сегодня», – заключила она.

Всероссийская научно-практическая конференция «Казань тысячелетняя» посвящена 1020-летию основания столицы Татарстана. Ее цель – обмен научным опытом и новыми подходами в изучении вопросов, связанных с тысячелетней историей Казани и других старинных городов, а также методикой создания отраслевых энциклопедий о городских агломерациях и мегаполисах.