Фарид Мухаметшин: Изучение истории Казани чрезвычайно важно для развития науки

Изучение истории Казани, казановедение чрезвычайно важны для города, просвещения и развития науки. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на открытии Всероссийской научно-практической конференции «Казань тысячелетняя» в Академии наук РТ.

«Это служит важным подспорьем для формирования гражданской идентичности и патриотизма, а также для понимания культурного многообразия России. Не зная историю Казани, как и историю других древних городов, невозможно любить свой город, невозможно двигаться в будущее», – сказал он.

Мухаметшин отметил, что 1020-летие Казани, которое отмечается 30 августа этого года, говорит о богатой истории города и республики. «За многие века наш город прошел путь от небольшого поселения до одного из важнейших культурных и экономических центров страны. Казань является одним из естественных воплощений феномена евразийства. Будучи расположенной у Волги на древних торговых путях, соединявших Европу и Азию, Запад и Восток, Казань стала органичным переплетением и воплощением тюрко-славянского или исламо-православного единения», – подчеркнул он.

По словам спикера парламента, все, кто знаком с Татарстаном и его столицей, высоко оценивают взаимное доверие и уважение между людьми разных национальностей и конфессий.

«Мы с глубоким воодушевлением и благодарностью отнеслись к словам главы государства Владимира Путина о том, что Казань сыграла поистине неповторимую историческую роль в формировании единой российской нации, в становлении единого и сплоченного народа России. Как председатель Ассамблеи народов Татарстана отмечу, что мы этими вопросами занимаемся активно, очень аккуратно и системно», – заметил он.

Под эгидой Ассамблеи народов РТ работают 269 региональных и местных национальных общественных объединений, представляющих интересы 39 национальностей. Проводится более 500 этнокультурных мероприятий в год, сообщил парламентарий.

Опыт укрепления межнационального мира и согласия в Татарстане признан давно и востребован по всей стране и за ее пределами, продолжил он. И не случайно, по мнению Мухаметшина, в последние десятилетия в Казани проходит множество международных мероприятий, начиная с научных конференций и заканчивая мировыми политическими, спортивными и культурными событиями.

«Мы по праву гордимся блистательной плеядой уроженцев столицы Татарстана, среди которых видные государственные деятели, ученые и мыслители, писатели и поэты, представители творческой интеллигенции. Казанские ученые прославили наш город на весь мир, внеся немалый вклад в развитие и становление мировой науки, достигнув многих практических результатов. Сегодня среди городов Казань занимает особое место», – заявил он.

Председатель Госсовета напомнил, что за городом закреплены статусы «третьей столицы России», «спортивной столицы» и «общемировой столицы татар». Кроме того, по решению министров культуры стран Организации исламского сотрудничества в 2026 году Казань будет носить звание культурной столицы исламского мира.

«Будучи одним из самых благоустроенных городов, Казань остается местом, где в уникальной синергии переплетаются тысячелетняя история, архитектура, более тысячи культурных объектов и передовые инновационные технологии, современная застройка, новые пространства», – рассказал он.

Мухаметшин добавил, что Казань входит в тройку лучших российских городов-миллионников по качеству городской среды. В столице Татарстана формируется треть валового регионального продукта, производится более 15% промышленной продукции, успешно реализуются программы развития малого предпринимательства, десятки инвестиционных проектов, уточнил он.

«Здесь сконцентрирован огромный интеллектуальный и инфраструктурный потенциал, который позволяет решать масштабные задачи, ориентироваться на самые амбициозные цели, искать свои нестандартные решения, творчески созидать на благо Татарстана и всей России», – констатировал спикер парламента.

Он также упомянул, что в 2020 году Указом Президента России Казань была удостоена почетного звания «Город трудовой доблести». «Это звание подчеркивает внесенный значительный вклад в достижение Великой Победы и проявленный жителями города трудовой героизм», – заключил Председатель Госсовета.

Всероссийская научно-практическая конференция «Казань тысячелетняя» посвящена 1020-летию основания столицы Татарстана.

Цель конференции – обмен научным опытом и новыми подходами в изучении вопросов, связанных с тысячелетней историей Казани и других старинных городов, а также методикой создания отраслевых энциклопедий о городских агломерациях и мегаполисах.