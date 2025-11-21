Камиль Исхаков: «Люди упрощают, говоря, что «просто нашли монетку»

В этом году Казань отмечает свое 1020-летие. По случаю этого значимого события Академии наук РТ провела Всероссийскую научно-практическую конференцию «Казань тысячелетняя». О том, какая работа была проведена для определения возраста города, рассказал на ней бывший мэр столицы РТ Камиль Исхаков. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





В столице РТ прошла конференция «Казань тысячелетняя»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Казань – это гармония исторических традиций и современных достижений»

Конференция открылась видеообращением президента Академии наук Татарстана Рифката Минниханова.

«За тысячу лет Казань прошла путь от торгового поселения до крупного центра в составе России, сохраняя свое значение и уникальный вклад в культуру и экономику. В каждой эпохе город был важным культурным и образовательным центром. До революции Казань стала крупным научно-образовательным центром России. Здесь работали университет, духовная академия, женские курсы и научные общества», – отметил Рифкат Минниханов в своем обращении к участникам конференции.

Президент АН РТ подчеркнул, что выдающиеся казанские ученые внесли большой вклад в развитие математики, химии, медицины, языкознания. Казанский университет был ведущим исследовательским институтом, где формулировались научные теории мирового уровня.

«В советское время Казань получила статус столицы Татарской Автономной Советской Социалистической Республики, став одним из центров научного развития региона. Годы Великой Отечественной войны были временем сотрудничества ученых, внесших вклад в оборонные проекты. В Казань были эвакуированы ведущие учреждения СССР, что ускорило научный прогресс», – рассказал Минниханов.

Конференция открылась видеообращением президента Академии наук Татарстана Рифката Минниханова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он добавил, что в послевоенные годы в Казани активно работал филиал Академии наук СССР, а научное сообщество города вносило большой вклад в развитие новых направлений.

«Многие ученые Казани остались в научной летописи региона. В 1990-е годы, после создания Академии наук РТ, были поставлены задачи по поддержке фундаментальной науки и решению региональных социально-экономических, культурных вопросов. Активная позиция республики вывела Казань в лидеры по инновациям, образованию и науке в масштабах страны», – заявил президент Академии наук.

Сегодняшняя Казань, по его словам, – это «гармония исторических традиций и современных достижений». «Город становится центром сотрудничества, открытым для международной интеграции, роста и развития крупных урбанизированных территорий», – констатировал Минниханов.

Фарид Мухаметшин: «Не зная истории Казани, как и истории других древних городов, невозможно любить свой город, невозможно двигаться в будущее» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Здесь сконцентрирован огромный интеллектуальный и инфраструктурный потенциал»

Изучение истории Казани, казановедение чрезвычайно важны для города, просвещения и развития науки. Это служит важным подспорьем для формирования гражданской идентичности и патриотизма, а также для понимания культурного многообразия России, заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Не зная истории Казани, как и истории других древних городов, невозможно любить свой город, невозможно двигаться в будущее», – отметил он.

Мухаметшин подчеркнул, что 1020-летие Казани, которое отмечалось 30 августа, говорит о богатой истории города и республики. «Мы с глубоким воодушевлением и благодарностью отнеслись к словам Главы государства Владимира Путина о том, что Казань сыграла поистине неповторимую историческую роль в формировании единой российской нации, в становлении единого и сплоченного народа России», – подчеркнул он.

Председатель Госсовета напомнил, что за городом закреплены статусы «третьей столицы России», «спортивной столицы» и «общемировой столицы татар». Кроме того, по решению министров культуры стран Организации исламского сотрудничества, в 2026 году Казань будет носить звание культурной столицы исламского мира.

Казань входит в тройку лучших российских городов-миллионников по качеству городской среды. В столице Татарстана формируется треть валового регионального продукта республики, производится более 15% промышленной продукции, успешно реализуются программы развития малого предпринимательства, инвестиционные проекты, рассказал он.

«Здесь сконцентрирован огромный интеллектуальный и инфраструктурный потенциал, который позволяет решать масштабные задачи, ориентироваться на самые амбициозные цели, искать свои нестандартные решения, творчески созидать на благо Татарстана и всей России», – добавил спикер парламента.

Опыт укрепления межнационального мира и согласия в Татарстане признан уже давно и востребован по всей России и за ее пределами Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Этническое и религиозное разнообразие в столице Татарстана сохраняется не один век»

Опыт укрепления межнационального мира и согласия в Татарстане признан уже давно и востребован по всей России и за ее пределами, сказал Мухаметшин. «Все, кто знаком с Татарстаном и его столицей, высоко оценивают взаимное доверие и уважение между людьми разных национальностей и конфессий», – заметил он.

Председатель Госсовета напомнил, что за последние десятилетия были возрождены мечеть «Кул Шариф» и Благовещенский собор в Казанском Кремле, воссоздан собор Казанской иконы Божией Матери.

Сейчас, по его словам, завершается подготовка к строительству новой Соборной мечети. Кроме того, близится к завершению восстановление комплекса Казанского Богородицкого монастыря. Всего в городе действуют 70 мечетей, 45 православных храмов, пять старообрядческих объектов, 13 церквей других христианских направлений и синагога. В Казани проживают представители более 115 национальностей.

«Сегодня Татарстан и Казань в частности – это место дружбы, мирного проживания и созидательного сотрудничества разных народов. Этническое и религиозное разнообразие в столице Татарстана сохраняется не один век», – подчеркнул он.

Камиль Исхаков: «Благодарны первому Президенту республики Минтимеру Шаймиеву, который разрешил вести раскопки на территории Казанского Кремля» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вполне возможно, что возраст нашего города даже больше»

Работы по определению возраста Казани проходили в период, когда главой города был Камиль Исхаков, ныне – помощник Раиса РТ. Он также выступил на конференции.

Подготовка соответствующих материалов, сообщил он, началась в 1994 году. «Мы начали проводить работу, чтобы у нашего города появился свой день рождения. И мы понимали, что нам трудно будет что-либо доказать по поводу этого. Но хотелось, чтобы произошел взрывной момент, который нужен был для решения многих проблем города», – рассказал он участникам конференции.

По словам Исхакова, большую работу проделали археологии, которые провели 27 крупных раскопок. «Благодарны первому Президенту республики Минтимеру Шаймиеву, который разрешил вести раскопки на территории Казанского Кремля. И именно там мы нашли основные доказательные материалы по этому вопросу. Некоторые люди упрощают, говоря, что «нашли просто монетку». Во время раскопок было обнаружено более 2 тыс. материальных находок!» – подчеркнул он.

Чтобы правильно установить возраст Казани, задействовали свыше 80 отечественных и зарубежных ученых. Они обнаружили около 10 неисследованных рукописей, 57 ранее неизвестных карт.

«Все материалы были переданы в институты Академии наук России, которые рассматривали материалы и делали по ним заключения. Мы понимали, что в России мы не найдем такое количество лабораторий, учреждений, которые смогут исследовать найденные материалы, поэтому вынуждены были отправлять их на экспертизу и за рубеж. Находки направлялись во Францию, Германию, Египет и другие страны, где готовили окончательные заключения», – сообщил Исхаков.

Проводя столь масштабную работу, удалось даже сделать научное открытие – создать новую методологию определения возраста городов. Это признала Академия наук России.

«То есть это не было какое-то легкое похождение, это была очень большая, кропотливая работа. Удалось найти очень много доказательного материала. Наверное, еще будут различные исследования в этом плане. Вполне возможно, что возраст нашего города даже больше», – констатировал бывший мэр Казани.

«Были изысканы большие финансовые ресурсы, чтобы начать подготовку к празднованию. 872 предприятия города приняли на себя обязательства, составили планы и готовились к этому делу» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для подготовки к празднованию были изысканы большие финансовые ресурсы»

Указ «О праздновании 1000-летия основания города Казани» подписал в 1999 году тогдашний Президент России Борис Ельцин.

«Были изысканы большие финансовые ресурсы, чтобы начать подготовку к празднованию. 872 предприятия города приняли на себя обязательства, составили планы и готовились к этому делу», – рассказал Исхаков.

По его словам, самой важной работой в рамках подготовки к празднованию стало переселение в новые дома собственников ветхого жилья. Так из непригодного для дальнейшего проживания жилья переселили более 100 тыс. казанцев, было снесено 323 ветхих дома, восстановлено и реконструировано 789 памятников истории.

«Оставалось меньше года до празднования, а кругом шла стройка. Город из-за этого был грязным. Я даже в какой-то момент вынужден был закрыть все стройки. И все казанцы вышли на уборку, сделали город совсем другим – красивым, радостным. Жители отвечали добром», – отметил помощник Раиса РТ.

По его мнению, тысячелетний юбилей города позволил заложить хороший фундамент для его дальнейшего преобразования. «Казань все улучшается и улучшается», – заключил Исхаков.