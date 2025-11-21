Мухаметшин: «Завершается подготовка к строительству новой Соборной мечети в Казани»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана завершается подготовка к строительству новой Соборной мечети, близка к завершению реализация проекта по возрождению комплекса Казанского Богородицкого монастыря. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на открытии Всероссийской научно-практической конференции «Казань тысячелетняя» в Академии наук РТ.

«В рамках реализации сбалансированной государственной политики за последние десятилетия были возрождены мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор в Казанском Кремле, воссоздан собор Казанской иконы Божией Матери», – сказал он.

Мухаметшин отметил, что в городе действуют 136 культовых объектов: 70 мечетей, 45 православных храмов, пять старообрядческих объектов, 13 церквей других христианских направлений и синагога.

«Сегодня Татарстан и Казань в частности – это место дружбы, мирного проживания и созидательного сотрудничества разных народов. Этническое и религиозное разнообразие в столице Татарстана сохраняется не один век», – подчеркнул он.

В Казани проживают представители свыше 115 национальностей, уточнил Председатель Госсовета РТ.