Режим беспилотной опасности в Татарстане отменили спустя 8,5 часов

Режим беспилотной опасности, который действовал с 23:41 15 ноября в Татарстане, отменили. Об этом сообщает МЧС России.

В республике режим беспилотной опасности действовал 8,5 часов.

Кроме того, с 00:35 до 07:15 вводились ограничения в аэропорту Казани. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. Однако, по данным онлайн-табло, задерживаются порядка 40 авиарейсов.

До этого последний раз режим беспилотной опасности вводился в регионе накануне, 15 ноября. Он действовал на территории республики более шести часов.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям Татарстана. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.