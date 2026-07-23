Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в РСЧС.

Напомним, 23 июля в 4.08 в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. В 5.33 объявили угрозу атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск. В 6.46 была объявлена угроза атаки БПЛА еще на семь городов Татарстана. В 7.47 угрозу атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск отменили. В 8.57 РСЧС сообщила об отмене угрозы атаки БПЛА на Альметьевск, Лениногорск, Заинск, Набережные Челны, Елабугу, Нижнекамск.

В 8.32 Минобороны РФ сообщило об уничтожении вражеского БПЛА над Татарстаном.

В 6.12 губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил об атаке вражеских БПЛА на объект ТЭК в Новоспасском районе.