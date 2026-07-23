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Происшествия 23 июля 2026 06:49

Объявлена угроза атаки БПЛА еще на семь городов Татарстана

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Объявлена угроза атаки БПЛА еще на семь городов Республики Татарстан. Об этом сообщает РСЧС.

«Внимание! УГРОЗА АТАКИ БПЛА на города Бугульма, Альметьевск, Лениногорск, Заинск, Набережные Челны, Елабуга, Нижнекамск. Необходимо принять меры безопасности», – говорится в сообщении.

Напомним, 23 июля в 4.08 в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. В 5.33 объявили угрозу атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск.

В 6.12 губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил об атаке вражеских БПЛА на объект ТЭК в Новоспасском районе.

#бпла #атака БПЛА #беспилотники
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