В шести городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС. Режим беспилотной опасности в республике отменен.



«Внимание! УГРОЗА АТАКИ БПЛА на города Альметьевск, Лениногорск, Заинск, Набережные Челны, Елабуга, Нижнекамск ОТМЕНЕНА, на территории Республики Татарстан режим «Беспилотная опасность» ОТМЕНЕН», – говорится в сообщении.

Напомним, 23 июля в 4.08 в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. В 5.33 объявили угрозу атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск. В 6.46 была объявлена угроза атаки БПЛА еще на семь городов Татарстана. В 7.47 угрозу атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск отменили.

В 8.32 Минобороны РФ сообщило об уничтожении вражеского БПЛА над Татарстаном.

В 6.12 губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил об атаке вражеских БПЛА на объект ТЭК в Новоспасском районе.