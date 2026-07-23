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Происшествия 23 июля 2026 09:03

В шести городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА

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В шести городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС. Режим беспилотной опасности в республике отменен.

«Внимание! УГРОЗА АТАКИ БПЛА на города Альметьевск, Лениногорск, Заинск, Набережные Челны, Елабуга, Нижнекамск ОТМЕНЕНА, на территории Республики Татарстан режим «Беспилотная опасность» ОТМЕНЕН», – говорится в сообщении.

Напомним, 23 июля в 4.08 в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. В 5.33 объявили угрозу атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск. В 6.46 была объявлена угроза атаки БПЛА еще на семь городов Татарстана. В 7.47 угрозу атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск отменили.

В 8.32 Минобороны РФ сообщило об уничтожении вражеского БПЛА над Татарстаном.

В 6.12 губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил об атаке вражеских БПЛА на объект ТЭК в Новоспасском районе.

#атака БПЛА #бпла
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