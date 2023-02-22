Владимир Путин заявил, что ждет визита Си Цзиньпина в Россию

В России ждут визита председателя КНР Си Цзиньпина, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. Российский лидер также передал коллеге из Китая наилучшие пожелания. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы договаривались об этом раньше. Понимаем, что есть внутриполитическая повестка. Но исходим из того, что по мере решения всех вопросов, связанных с этой повесткой, <...> исходим из того, что реализуем наши планы и по личным встречам, которые дадут дополнительный толчок в развитии наших отношений», — отметил глава российского государства.

Он также обратил внимание на то, что сотрудничество России и Китая играет важную роль в нормализации международной обстановки. Ван И подтвердил, что КНР готова укреплять стратегическое партнерство с Москвой по всем направлениям в интересах обеих стран и всего мира.

«Позвольте мне передать Вам искренний привет и пожелания председателя Си Цзиньпина. В конце прошлого года он встретился с вами в формате видеоконференции, всесторонне обобщили достижения наших отношений, что наметило грандиозный план для развития наших отношений», – сказал он.

Ранее Ван И встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы с российским министром иностранных дел он подчеркнул, что Китай надеется выйти на новые договоренности с Россией.