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WSJ: Си Цзиньпин планирует посетить Россию в ближайшие месяцы
Председатель КНР Си Цзиньпин собирается в ближайшие месяцы посетить Москву для встречи на высшем уровне с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета Wall Street Journal.
По информации издания, визит может быть организован в апреле или начале мая. При этом, по словам источников, подготовка к поездке находится на ранней стадии, и ее точные сроки еще не определены.
Собеседники WSJ утверждают, что встреча с Владимиром Путиным должна стать «частью импульса к многосторонним мирным переговорам и позволит Китаю повторить свои призывы» к неприменению ядерного оружия.
В конце января в Министерстве иностранных дел РФ заявляли, что визит Си Цзиньпина в Москву весной этого года станет центральным событием в отношениях России и Китая, отмечает РИА Новости.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что по сведениям агентства Bloomberg план Китая по Украине включает призыв к прекращению огня и поставок оружия.
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