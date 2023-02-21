WSJ: Си Цзиньпин планирует посетить Россию в ближайшие месяцы

Председатель КНР Си Цзиньпин собирается в ближайшие месяцы посетить Москву для встречи на высшем уровне с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета Wall Street Journal.

По информации издания, визит может быть организован в апреле или начале мая. При этом, по словам источников, подготовка к поездке находится на ранней стадии, и ее точные сроки еще не определены.

Собеседники WSJ утверждают, что встреча с Владимиром Путиным должна стать «частью импульса к многосторонним мирным переговорам и позволит Китаю повторить свои призывы» к неприменению ядерного оружия.

В конце января в Министерстве иностранных дел РФ заявляли, что визит Си Цзиньпина в Москву весной этого года станет центральным событием в отношениях России и Китая, отмечает РИА Новости.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по сведениям агентства Bloomberg план Китая по Украине включает призыв к прекращению огня и поставок оружия.