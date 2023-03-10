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Си Цзиньпин первым в истории переизбран на третий срок председателем Китая
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР. Для него это станет уже третьим пятилетним сроком – это первый такой опыт в истории страны.
Выборы главы государства состоялись сегодня утром на третьем пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва путем тайного голосования. В нем приняли участие 2952 человека. Первый вице-премьер Госсовета Хань Чжэн стал заместителем председателя КНР, Чжао Лэцзи избран председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва передает «Синьхуа».
Напомним, Си Цзиньпин впервые был избран на должность председателя КНР на сессии ВСНП 12-го созыва 14 марта 2013 года, а 17 марта 2018 года на сессии ВСНП 13-го созыва был переизбран на второй пятилетний срок.
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