Reuters: США решили продлить лицензию на продажу российской нефти

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Министерство финансов Соединенных Штатов решило все-таки продлить еще на 30 дней генеральную лицензию на операции с нефтью и нефтепродуктами из России, срок действия которой истек утром 16 мая по московскому времени. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Reuters.

По словам собеседника издания, власти нескольких стран попросили США об этом, чтобы у них было больше времени для приобретения необходимой им российской нефти.

Действия предыдущей лицензии распространялось на продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры до 17 апреля. При этом под запретом оставались транзакции и деятельность, связанные с Ираном и властями исламской республики, а также с товарами и услугами иранского происхождения.

Вместе с тем сегодня представитель индийского Министерства нефти Суджата Шарма заверила, что ее страна закупает российскую нефть независимо от введения и снятия санкций США. «В основном это вопрос коммерческой целесообразности, которая учитывается при покупке... Дефицита нефти нет», – отметила она.

Решение о временном снятии санкций с РФ было принято 12 марта из-за блокады Ираном Ормузского пролива после начала военной кампании США и Израиля против исламской республики. В 2025 году этим путем проходило в среднем 20 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в день – около 25% их мирового морского товарооборота.

Министр финансов США Скотт Бессент 15 апреля заявлял об отсутствии планов продлевать генеральную лицензию на продажу российских нефти и нефтепродуктов, но 18 апреля она все-таки была продлена. Постфактум он объяснил этот шаг просьбами более чем десяти стран. Позднее глава американского финансового ведомства сообщил, что Штаты больше не планируют продлевать временное снятие санкций с российской нефти.

Вместе с тем Президент США Дональд Трамп перед визитом в Китай допустил, что изъятие из санкций против РФ может быть продлено при необходимости. «Мы будем делать всё, что необходимо», – акцентировал он.