Reuters: Поврежденные нитки «Северных потоков» законсервируют

Российские газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», три из четырех ниток которых повреждены взрывами, будут законсервированы. Такое решение было принято из-за того, что плана по их восстановлению на сегодняшний день нет, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

«Скорее всего, это будет означать герметизацию мест разрыва и нанесение покрытия на трубы для предотвращения дальнейшей коррозии от морской воды», — рассказали источники агентства.

Отмечается, что хотя ремонтировать трубопроводы пока не планируется, благодаря консервации их работу можно будет возобновить в будущем. По словам представителя немецкой компании E.ON, которая также владеет долей в компании-операторе газопровода Nord Stream AG, никакого решения по восстановлению поврежденных линий до сих пор не было принято.

Напомним, утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября 2022 года. По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте.

В феврале этого года американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором заявил, что взрывчатку под газопроводы в июне 2022 года заложили водолазы ВМС США, а привели в действие ее с норвежского самолета. Однако в Белом доме эту информацию назвали «совершенной ложью и полной фикцией», а в Норвегии — чушью.