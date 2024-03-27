Reuters: Банки Китая, ОАЭ и Турции усложнили процесс оплаты российской нефти

В последние недели некоторые банки Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции начали задерживать или отказывать в проведении денежных переводов в Россию за поставки нефти, опасаясь вторичных санкций со стороны Соединенных Штатов. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

В частности, в ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами.

В свою очередь такие банки, как эмиратский Mashreq, турецкие Ziraat и Vakifbank, китайские ICBC и Bank of China, всё еще принимают платежи, но обрабатывают их в течение «недель или месяцев», рассказали четыре источника агентства.

«Это (проведение платежей — прим. Т-и) стало сложным делом даже для долларовых транзакций. Иногда на выполнение прямой транзакции юань — рубль уходят недели», — констатировал один из трейдеров.

Опасаясь вторичных санкций с американской стороны, банки теперь просят клиентов предоставить письменные гарантии, что ни одно физическое или юридическое лицо из американского санкционного списка не вовлечено в сделку и не является бенефициаром платежа.

Президент США Джо Байден 22 декабря подписал указ, предусматривающий возможность введения вторичных рестрикций против зарубежных финансовых организаций за нарушение ограничительных мер против РФ.

Именно после этого и начались трудности с проведением платежей. «Проблемы возобновились с декабря, после того как банки и компании осознали, что угроза вторичных санкций США реальна», — пояснил один из источников агентства.

Так, ряд китайских банков перестал принимать платежи в юанях из РФ. При этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что 80% расчетов за нефть и газ Россия проводит в рублях и юанях.