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США будут вводить санкции против финструктур, связанных с поставками для ОПК России
Соединенные Штаты ужесточают санкции против России. Президент Джо Байден подписал указ, предусматривающий возможность введения рестрикций против финансовых институтов, которые, как решит Вашингтон, осуществляют транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса РФ. Об этом передает ТАСС.
В заявлении Белого дома утверждается, что новый указ должен затруднить «использование Россией военно-промышленной базы для поддержки усилий, направленных на подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США». В том числе документ призван противодействовать использованию Москвой «международных финансовых систем для поставок продукции двойного назначения и другой важной продукции из третьих стран».
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