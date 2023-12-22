США будут вводить санкции против финструктур, связанных с поставками для ОПК России

Соединенные Штаты ужесточают санкции против России. Президент Джо Байден подписал указ, предусматривающий возможность введения рестрикций против финансовых институтов, которые, как решит Вашингтон, осуществляют транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса РФ. Об этом передает ТАСС.

В заявлении Белого дома утверждается, что новый указ должен затруднить «использование Россией военно-промышленной базы для поддержки усилий, направленных на подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США». В том числе документ призван противодействовать использованию Москвой «международных финансовых систем для поставок продукции двойного назначения и другой важной продукции из третьих стран».