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Экономика 22 декабря 2023 17:45

США будут вводить санкции против финструктур, связанных с поставками для ОПК России

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Соединенные Штаты ужесточают санкции против России. Президент Джо Байден подписал указ, предусматривающий возможность введения рестрикций против финансовых институтов, которые, как решит Вашингтон, осуществляют транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса РФ. Об этом передает ТАСС.

В заявлении Белого дома утверждается, что новый указ должен затруднить «использование Россией военно-промышленной базы для поддержки усилий, направленных на подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США». В том числе документ призван противодействовать использованию Москвой «международных финансовых систем для поставок продукции двойного назначения и другой важной продукции из третьих стран».

Санкционное давление Штатов и их союзников на Россию увеличилось после начала спецоперации. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Больше всего ограничений в отношении нашей страны ввели США и Евросоюз. При этом 16 ноября Bloomberg писал, что экономика РФ почти полностью восстановилась после санкций и близка к периоду «до февраля 2022 года». Ранее Президент Владимир Путин отметил, что Запад фактически исчерпал потенциал санкционной агрессии против России.
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