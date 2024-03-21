«Известия»: Некоторые китайские банки перестали принимать платежи в юанях из РФ

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Ряд китайских банков некоторое время назад перестали принимать платежи в юанях из России и начали возвращать их назад, уведомляя об этом своих клиентов. О возникшей проблеме рассказал генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин, пишет газета «Известия».

Собеседник издания перечислил действующие таким образом финансовые организации. Это Ping An Bank и Bank of Ningbo, которые занимают 13-е и 15-е места по капитализации в КНР, а также China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank.

Ранее стало известно о прекращении приема долларовых переводов из РФ многими китайскими банками и возникновении задержек в расчетах, но операции в национальных валютах активно продолжались. Теперь же упомянутые выше финансовые организации действительно перестали принимать платежи в юанях из России, подтвердил представитель отечественного банковского сектора.

По словам источника, это произошло примерно в середине января текущего года, причем проблема с тех пор так и не разрешилась. Новые ограничения он объяснил опасениями из-за возможного введения вторичных санкций и давлением со стороны Соединенных Штатов.

Сотрудник одного из российских банков также рассказал, что Ping An Bank и Bank of Ningbo начали возвращать платежи в юанях из России с середины января. Впрочем, эта финансовая организация по-прежнему производит расчеты с Китаем (помимо этих игроков), используя международную систему SWIFT и ее российский аналог — СПФС.

Помимо этого, Порошин уточнил, что не принимает платежи в юанях из РФ и ряд китайских банков с международным участием. Речь идет о местных филиалах CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank и Mizuho Bank. Впрочем, они перестали проводить операции с клиентами из России еще в 2022 году, сразу после введения санкций после начала широкомасштабных боевых действий на Украине, пояснили два источника газеты на банковском рынке.

Проблемы в расчетах с Китаем и Турцией начались с конца декабря 2023 года — тогда вступил в силу указ Президента США Джо Байдена, который разрешил вводить вторичные санкции против зарубежных финансовых организаций за нарушение ограничительных мер против РФ. С тех пор банки КНР стали отказываться принимать платежи в долларах из России, поскольку такие операции легко отслеживаются американскими властями.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский счел логичными действия китайских банков, потому что у многих из них есть филиалы в Штатах. Но многие из финансовых организаций КНР, в том числе крупный Bank of China, продолжают проводить расчеты и в рублях, и юанях.

Эксперт также назвал работающие альтернативные варианты платежей для компаний из РФ: через российский банк, платежи от которого еще принимают в Китае, с помощью открытия филиала компании в Китае или в другой дружественной стране, через партнеров в Гонконге.