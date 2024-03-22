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Новак: 80% расчетов за нефть и газ РФ проводит в рублях и юанях
Россия продает свои нефть и газ преимущественно за рубли и юани – около 80%. По словам вице-премьер РФ Александра Новака, 40% продаваемого приходится на рубли и еще 40% – на юани.
Речь идет о результатах торговли в 2023 году, уточнил он.
«Если же говорить в целом про наш нефтегаз, то около 40% нашей продукции на экспорт мы реализуем за рубли и примерно около 40% – это китайские юани, 20% остается на другие валюты», – цитирует спикера онлайн-платформа Premier.
Иными словами, доля доллара и евро в расчетах почти свели к минимуму. Причем, по мнению Новака, данная тенденция продолжится.
Он также обратил внимание на то, что отказываются от доллара и другие страны, так что это общемировая тенденция. Причина перехода на расчеты в нацвалютах – ограничительные меры, к которым прибегали западные страны, указал он.
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