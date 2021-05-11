Республиканский ифтар пройдет в Татарстане в соответствии с мерами безопасности

Республиканский ифтар состоится сегодня на площадке выставочного центра «Казань Экспо» с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Духовного управления мусульман РТ Резеда Закирова.

«Республиканский ифтар не отменяется. Он состоится в соответствии с необходимыми мерами безопасности», — подчеркнула собеседница агентства.

Ожидается, что на «Казань Экспо» за одним столом соберутся около 5 тыс. верующих. Среди них будут как руководители органов власти и бизнесмены, так и малоимущие мусульмане. Начало мероприятия запланировано на 18 часов.

Также организаторами ифтара принято решение о раздаче дополнительных ифтар-боксов для нуждающихся на стадионе «Ак Барс Арена». Мероприятие будет проводиться в соответствии с требованиями эпидемиологической обстановки.

Сегодня утром в здание казанской гимназии №175 ворвался вооруженный преступник. По последним данным, в результате нападения погибли восемь человек, 21 пострадавший госпитализирован.

В связи с трагедией Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая в республике днем траура.

Соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе выразил Президент России Владимир Путин.

По поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова Правительство республики готовит выплаты семьям погибших и пострадавшим в трагедии.