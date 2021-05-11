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Минниханов: «Большая трагедия для всей страны, мы потеряли семь детей»
Минниханов: «Большая трагедия для всей страны, мы потеряли семь детей»
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе
Ру Тат
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11 мая 2021  12:56

Семьи погибших и пострадавшие в казанской школе №175 получат выплаты

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По поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова Правительство республики готовит выплаты семьям погибших и пострадавшим в трагедии в казанской гимназии №175. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

По последним данным, при стрельбе в казанской гимназии №175 погибли восемь человек, 21 находится в различных больницах.

В связи с трагедией Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая в республике днем траура.

Соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе выразил Президент России Владимир Путин.

ЧП в казанской школе
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