Решетников: Татарстан особенно активен в выстраивании отношений с Узбекистаном

Татарстан особенно активно участвует в развитии экономических отношений России и Узбекистана. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью газете «Коммерсантъ».

«В Узбекистане много проектов по линии Минэкономразвития, Минпромторг тоже очень активно работает, естественно, и регионы тоже, особенно Татарстан», — заметил глава федерального ведомства.

«Так, в ряде технопарков именно выходцы из Татарстана работают, и весьма эффективно, поэтому туда наши компании и приходят», — пояснил Решетников.

Upd. (11.16): В частности, Татарстан создаст промышленные площадки в Бухарской и Навоийской областях Узбекистана. Недавно было подписано соглашение о сотрудничестве с Сурхандарьинской областью.

Во время недавней рабочей поездки в Россию Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле. Они обсудили реализацию совместных проектов.

По итогам прошлого, 2022 года товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос на 50%. В целом по России увеличение товарооборота с центральноазиатской страной составило 26%. За семь месяцев этого года он вырос еще на 14,4%, на что обратил внимание Президент РФ Владимир Путин.