Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве с Сурхандарьинской областью Узбекистана

Правительство Татарстана заключило соглашение о сотрудничестве с Сурхандарьинской областью Узбекистана. Документ подписали Раис республики Рустам Минниханов и хоким области Улугбек Косимов.

Соглашение касается торгово-экономической, научно-технической, культурной, сельскохозяйственной, молодежной и других сфер. В общей сложности оно включает 12 статей.

Напомним, что накануне с официальным визитом в Россию прибыл Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Свое посещение он начал с Татарстана, где встретился с Раисом республики Рустамом Миннихановым. Сегодня узбекский лидер проведет переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.