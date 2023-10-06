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Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве с Сурхандарьинской областью Узбекистана
Правительство Татарстана заключило соглашение о сотрудничестве с Сурхандарьинской областью Узбекистана. Документ подписали Раис республики Рустам Минниханов и хоким области Улугбек Косимов.
Соглашение касается торгово-экономической, научно-технической, культурной, сельскохозяйственной, молодежной и других сфер. В общей сложности оно включает 12 статей.
Напомним, что накануне с официальным визитом в Россию прибыл Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Свое посещение он начал с Татарстана, где встретился с Раисом республики Рустамом Миннихановым. Сегодня узбекский лидер проведет переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.
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