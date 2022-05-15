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Общество
15 мая 2022  17:00
Эльза Кузнецова

В Соборной мечети Москвы совершили погребальную молитву по Ренату Ибрагимову

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В Соборной мечети Москвы совершили погребальную молитву по Ренату Ибрагимову

В Соборной мечети Москвы сегодня простились с певцом, народным артистом РСФСР, композитором, продюсером Ренатом Ибрагимовым

Погребальная молитва (дженаза-намаз) началась в 16.30, ее провел председатель Духовного управления мусульман РФ и председатель Совета муфтиев России Равиль хазрат Гайнутдин

Ранее слова соболезнования выразили глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, Председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев, солистка продюсерского центра Москонцерта Вера Берадзе и многие другие.

Ренат Ибрагимов будет похоронен в городе Мытищи Московской области на мусульманском участке Волковского кладбища.

Ранее стало известно, что накануне ушел из жизни певец, народный артист РСФСР, композитор, продюсер Ренат Ибрагимов. Ему было 74 года.

Фото: Дина Газалиева.

#ренат ибрагимов
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