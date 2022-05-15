Вера Берадзе о Ренате Ибрагимове: «Это был человек огромного сердца»

Певица, солистка продюсерского центра Москонцерта Вера Берадзе после церемонии прощания с Ренатом Ибрагимовым поделилась воспоминаниями о нем.

«Это был человек огромного сердца. Очень больно, очень его не хватает, — отметила певица. — Все стоит перед глазами: Театр эстрады, 75 лет Москонцерту, за кулисами веселый Ренат Ибрагимов со всеми фотографируется, радуется. И мы наслаждаемся его голосом, необыкновенным, потому что он, действительно, был артист с большой буквы, настоящий. <...> Очень жаль, что так он рано ушел из жизни. Все знают, что ему было бы 75 лет [20 ноября], и он хотел сделать свой юбилей. Но, видите, как распоряжаются высшие силы. Очень жаль...»

Фото: © Дина Газалиева

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 14 мая у себя дома в Москве после очередной репетиции скончался певец Ренат Ибрагимов, предположительно, от проблем с сердцем.

Прощание проходит в Соборной мечети Москвы.