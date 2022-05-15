Глава Минстроя РФ о кончине Рената Ибрагимова: «Очень жаль, что это так рано произошло»

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин выразил соболезнования родным и близким певца Рената Ибрагимова, который скончался на 75-м году жизни вчера вечером в столице России.

«В памяти останутся только самые приятные воспоминания, — отметил министр. — Очень жаль, что это так рано произошло».

Председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев на церемонии прощания поделился воспоминаниями о своем знаменитом земляке.

«Рената Ибрагимова любили все — и в Татарстане, и в Советском Союзе, и в России. А как его любили во всем мире! Когда мы прилетели с ним на фестиваль на Кубу, молодежь всего мира с восхищением слушала его песни. Ренат всегда был очень необычным! И во всем мире гордились им и будут гордиться! Светлая память, Ренат, тебе!» — произнес глава ТПП РТ.

В Москве продолжается прощание с Ренатом Ибрагимовым. Жители столицы разных вероисповеданий собрались в Соборной мечети Москвы, чтобы почтить память и проводить в последний путь артиста.