Ренат Лайшев: Алина Загитова будет хорошим тренером

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Российская фигуристка Алина Загитова уже проявила себя не только хорошей спортсменкой, но и мудрым организатором. Несомненно, она станет отличным тренером, убежден президент организации «Самбо-70» Ренат Лайшев.

«Уверен, у нее получится. Алина Загитова молодец, проявила себя мудрым организатором. И будет хорошим тренером. По ней это видно. Она на правильном пути», — заявил он «Татар-информу».

О намерении заняться тренерской карьерой фигуристка рассказала еще в декабре прошлого года. В июне 2023-го у нее состоялась встреча с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, они обсудили реализацию проекта в республике. Позже министр спорта РТ Владимир Леонов анонсировал открытие школы фигурного катания Алины Загитовой уже в 2024 году. Он также пояснил, где будет размещен новый объект.

Подробнее о будущем олимпийских чемпионов России и, в частности, фигуристки Камилы Валиевой, которая на днях была дисквалифицирована на четыре года, президент «Самбо-70» высказался в интервью «Татар-информу» Лайшев о дисквалификации Камилы Валиевой: «На Западе — вруны. Они слабые, злобные люди».