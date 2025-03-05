Ремонт ради победы: нижнекамец восстанавливает автомобили для СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Жителю Нижнекамска Эдуард Хабибрахманов уже 1,5 года восстанавливает автомобили и отправляет их на фронт. Начинал с «Оки», занимаясь ремонтом в свободное от работы время, но такое «хобби» втянуло, и уже через несколько дней две «Нивы» отправятся на передовую.

«Двигатель работает как часы. В ответственный момент этот автомобиль точно не подведет», – говорит механик-энтузиаст.

Сейчас Эдуард по запросам бойцов ремонтирует исключительно «Нивы». Для мужчины это не просто ремесло – это вклад в победу и поддержка для бойцов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Весной, когда кругом грязь, слякоть, "Ока" не может проехать. Сказали, что нужны "Нивы"», – рассказывает Эдуард Хабибрахманов.

Мастеру потребовался ровно месяц, чтобы обычная старая «Нива» превратилась в надежную боевую машину. Сначала Эдуард проверяет каждый винтик и деталь, меняет изношенные запчасти. Мужчина понимает, что малейшая неисправность может стоить дорого, поэтому уделяет внимание каждой мелочи. Затем он усиливает кузов, оснащает дополнительными фарами.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Задняя часть авто – это самый трудоемкий процесс в работе. Мастер сначала срезает часть кузова, чтобы установить раму, которая сварена из труб. Сделано это для того, чтобы бойцы могли установить наверх свои орудия и отбиваться от дронов.

Два автомобиля – уже на передовой. На днях заберут еще две «Нивы». Эдуард четко знает, что каждая отправленная на фронт машина может спасти чьи-то жизни.

Эдуард надеется, что машины прослужат защитникам долго. И пока есть возможность помочь, он будет продолжать свое дело.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой