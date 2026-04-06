Рекультивация иловых полей в Казани выполнена на 93%

Работы по рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений Казани продолжаются. На сегодня проект выполнен на 93%. Об этом в Госсовете РТ сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин.

«Этот проект – сложнейший в России. Он пилотный. На сегодня в геотубы закачено 86% илового осадка от всего объема», – рассказал он на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений Казани началась в 2021 году, напомнил Зиганшин.

Он добавил, что в прошлом году на смену национальному проекту «Экология» пришел новый нацпроект «Экологическое благополучие». В рамках этого проекта на 2025–2030 годы запланировано восемь природоохранных инициатив. Общая сумма финансирования – около 3 млрд рублей.

«За восемь лет в республике реализовано более 1,3 тыс. природоохранных мероприятий на сумму около 107 млрд рублей. Нам удалось предотвратить экологический ущерб на 117 млрд рублей и улучшить качество жизни 3,5 млн человек», – подчеркнул Зиганшин.