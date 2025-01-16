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Минэкологии РТ напомнило причины переноса сроков рекультивации иловых полей в Казани
Реконструкция биологических очистных сооружений Казани – самого крупного очистного сооружения в Татарстане – завершена в прошлом году. В этом году будут завершены пуско-наладочные работы. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на итоговой коллегии в Казани.
Он отметил, что благодаря республиканской программе с 2018 года в республике отремонтировано 36 очистных сооружений, 13 объектов построено и реконструировано по федеральному проекту «Оздоровление Волги».
«Благодаря той же федеральной программе параллельно с реконструкцией БОС Казани проводилась рекультивация иловых полей. При поддержке Минприроды России сроки рекультивации перенесены на 2025 год по объективным причинам», – напомнил Шадриков.
Первой причиной послужили аномальные погодные условия, прошлой зимой выпало много снега, что привело к обводненности иловых карт. Вторая причина заключается в замене импортного флокулянта на российский аналог из-за санкций.
«По завершению этого пилотного проекта в хозяйственный оборот вернется более 140 гектаров земли», - добавил Шадриков.
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