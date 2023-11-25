Татарстан презентовал регионам пилот по рекультивации иловых полей

Татарстан представил пилотный проект по рекультивации иловых полей представителям других российских регионов. Сегодня объект посетили участники семинара-совещания, которое проводится по поручению вице-премьера России Виктории Абрамченко, сообщает Минэкологии РТ.

Гостям рассказали о комплексном подходе к этой задаче. Помимо самой рекультивации, производится реконструкция очистных сооружений, строится цех термомеханической обработки иловых осадков.

С 2019 года по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова Минэкологии РТ занималось подбором технологий для проекта рекультивации иловых полей. Сама работа стартовала в 2021 году и, как ожидается, завершится в 2024-м по федеральному проекту «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология».

«Важен диалог власти и общества, бизнеса и науки. Мы научились структурировать проблемы для того, чтобы их системно решать <...>, — заявил глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков. — Во время своего визита в Татарстан как раз об этом говорила и Виктория Валериевна Абрамченко. Она отмечала, что при реконструкции очистных сооружений Татарстан комплексно подошел к решению проблемы и такой опыт нужно тиражировать. Поэтому сегодня мы как раз и собрались, чтобы обменяться опытом с другими регионами России». — отметил министр экологии РТ.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.