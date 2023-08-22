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Реконструкция Горьковского шоссе в Казани завершится к концу 2024 года
Одна треть работ по реконструкции Горьковского шоссе в Казани уже выполнена. Полностью завершить их планируется в октябре следующего года. Об этом сообщил журналистам на объекте мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
«Эта магистраль будет одной из самых протяженных в Казани – 11 км, без светофорного движения. Это важнейший инфраструктурный объект. Наряду с Вознесенским трактом Горьковское шоссе увеличит пропускную способность в городе. Сегодня здесь заторы, но получим самую скоростную в Казани вылетную магистраль», – сказал глава города.
Ожидается, что пропускная способность шоссе увеличится почти в два раза – с 4,3–7,6 тыс. автомобилей в час до 10,8 тыс., уточнил Метшин.
Он добавил, что по пожеланиям жителей на всем протяжении трассы будут обустроены пешеходная дорожка и велодорожка с освещением.
Реконструкция Горьковского шоссе началась в прошлом году. Согласно проекту, дорога будет расширена до шести полос – по три полосы в каждую сторону. Кроме того, предусмотрено строительство трех подземных и пяти надземных пешеходных переходов, трех подземных и трех одноуровневых разворотных петель, тоннеля и эстакады.
Стоимость работ по реконструкции оценивается в 27,1 млрд рублей.
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