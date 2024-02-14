Мэр Казани: Вторым этапом после Горьковского шоссе станет дорога на Новониколаевку

В столице Татарстана дорогу в поселок Новониколаевка планируют отремонтировать после завершения реконструкции Горьковского шоссе. Об этом на встрече с сотрудниками «Казаньоргсинтеза» заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

О проблеме градоначальнику рассказали работники СИБУРа, которые живут в поселке или добираются по этой дороге в другие части города. Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин отметил, что это комплексная проблема и что сейчас руководство компании совместно с властями города продумывает, как ее решить.

«Возможно, пуск Горьковского шоссе немного снимет трафик, но это только частично решит проблему. Сама Новониколаевка тоже очень быстро развивается. Если буквально пять — десять лет назад там были только частные дома, сегодня там есть также малый и средний бизнес. В основном его специализация — ремонт грузовых автомобилей, поэтому там очень много грузовиков», — прокомментировал он.

Сафина поддержал и заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев, заметив, что по этой дороге проезжает большое количество грузового транспорта — только с завода по ней едут более 200 тралов, потому что она является самым простым и быстрым путем выезда на трассу М7 «Волга».

«Мы эту дорогу стараемся поддерживать в проезжем состоянии, в эту весну тоже проведем ее ремонт. Дополнительно <…>, чтобы выехать из „Салават Купере”, в этом году будет отремонтирована часть улицы Нурихана Фаттаха. Но проблема заключается в том, что сегодняшним реалиям дорога не удовлетворяет», — констатировал Куляжев.

Ильсур Метшин в свою очередь заверил, что вопрос будет рассмотрен совместно с Министерством транспорта и дорожного строительства РТ. Реконструкция дороги может стать вторым этапом после благоустройства Горьковского шоссе.