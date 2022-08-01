Татнефть удвоила чистую прибыль в первом полугодии

Татнефть в январе-июне 2022 года получила чистую прибыль в размере 152,2 млрд рублей – вдвое больше, чем годом ранее, говорится в отчете компании по российским стандартам бухгалтерского учета.

Выручка выросла на 42,4% – до 710,7 млрд рублей, себестоимость – на 23,9%, до 446,1 млрд рублей.

Валовая прибыль компании увеличилась в 1,9 раза – до 264,6 млрд рублей, прибыль от продаж – в 2 раза, до 228,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана в первом полугодии нарастили объемы производства на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этого удалось добиться за счет роста добычи объемов нефти, выпуска нефтепродуктов и легковых шин.