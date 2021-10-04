Смена власти в Нижнекамске: какое наследство Айдар Метшин оставляет Рамилю Муллину

В Нижнекамске объявлено имя нового руководителя, который сменит уходящего в Госдуму Айдара Метшина. У руля столицы нефтехимии встал Рамиль Муллин, ранее занимавший пост главы Муслюмово. О том, чем известен новый руководитель и какие вызовы его ожидают, – в материале ИА «Татар-информ».

Фото: tatarstan.ru

Муллин возглавил исполком Нижнекамского района

Кадровые перестановки после Муслюмовского района, который покинул глава – Рамиль Муллин, продолжились в Нижнекамском районе.

Открывая внеочередные сессии Совета Нижнекамского муниципального района и Нижнекамского городского совета, их глава Айдар Метшин представил Рамиля Муллина – он занял вакантное место первого заместителя руководителя исполнительного комитета (РИК) Нижнекамского муниципального района. Метшин подчеркнул, что большинству депутатов Муллин известен, так как ранее он уже работал в Нижнекамске.

На сессии также была принята отставка руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Айдара Сайфутдинова. После Метшин сложил с себя полномочия мэра и главы района, а Муллин был назначен исполняющим обязанности руководителя исполкома района. На сессии также был объявлен конкурс на замещение должности руководителя исполкома района.

Официально проводить Метшина, возглавлявшего район 15 лет, приехал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Однако Метшин сообщил, что вместе с Муллиным они встретились сегодня с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. «Получили напутствие и поддержку», – подчеркнул он.

Песошин заявил, что за время руководства Метшиным городом и районом «удалось решить ряд масштабных задач, направленных на повышение качества жизни нижнекамцев» и «претворить в жизнь инновационные проекты, нацеленные на успешное развитие муниципалитета с перспективой на годы вперед».

Премьер-министр отметил успехи района в экономики, развитии сельского хозяйства, социальной сферы и здравоохранения. «Нижнекамск стал одним из ведущих городов республики по развитию комфортной городской среды. Неоднократно был признан самым благоустроенным городом России», – сказал он.

Песошин также сообщил, что за большой вклад в социально-экономическое развитие района Айдар Метшин Указом Президента РТ награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». «Высшей наградой республики, которая будет вручена в торжественной обстановке в Казанском Кремле», – сообщил премьер.

Официально проводить Метшина, возглавлявшего район 15 лет, приехал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин Фото: tatarstan.ru

Он также представил кандидата на должность главы района. По его словам, Муллин последние 8 лет успешно руководил Муслюмовским районом. «За этот период район добился заметных успехов во всех отраслях своего развития. В сельском хозяйстве как через привлечение крупных инвесторов, так и через крестьянско-фермерские, личные подсобные хозяйства, в сфере малого среднего предпринимательства. В обновлении объектов социальной инфраструктуры и совершенствовании их деятельности. Благодаря активной позиции и личному участию Рамиля Хамзовича районный центр Муслюмово в последние годы получил широкую известность, популярность в связи с высоким уровнем своего благоустройства не только в республике, но и других регионах России. Уверен, что богатый жизненный и профессиональный опыт, знания и управленческие способности позволят Рамилю Хамзовичу успешно работать и в новой должности», – отметил Песошин.

Он выразил надежду на то, что кандидатура Муллина получит поддержку депутатов и населения. «Мы уверены, что Нижнекамский район под его руководством продолжит дальнейшее поступательное движение к новым высотам», – заключил Песошин.

Метшин уже в качестве депутата Госудумы попрощался с депутатами. «Это большая ответственность и удача быть причастным к тем положительным изменениям, которые мы вместе с вами привнесли в развитие нашего любимого города. И это очень ценно. При этом это были разные по эффективности и результатам работы годы. (…) Мы многого совместно достигли. Мы сделали наш любимый город городом для его людей, городом, которым можно гордиться не только как крупным промышленным центром нашей страны, нашей республики, но и как территорией комфортности, добрососедства и любви. (…) Я завершаю свою работу с чувством глубокой признательности ко всем нижнекамцам за поддержку, которую я ощущал на протяжении всей своей работы», – сказал Метшин.

Муллин в свою очередь поблагодарил Президента Татарстана Рустама Минниханова за оказанное доверие. «Хочу заверить, что приложу все усилия для того, чтобы максимально использовать свой опыт, своей ресурс во благо жителей города, района», – подчеркнул он.

Кто встал у руля Нижнекамска?

Уже очевидно, что 47-летний Муллин – это фактически новый мэр Нижнекамска. Но для того чтобы официально вступить в эту должность, ему необходимо будет пройти несколько процедур. Во-первых, в случае победы Муллина в конкурсе на замещение должности РИКа (а в ней практически нет сомнений) он будет утвержден руководителем исполкома. Во-вторых, в дальнейшем ему необходимо будет стать депутатом Нижнекамского совета. И, в-третьих, только после получения депутатского мандата у него появится возможность быть избранным мэром своми коллегами-депутатами. По прогнозам, произойдет это не ранее осени 2022 года, в единый день голосования.

Уже очевидно, что 47-летний Муллин – это фактически новый мэр Нижнекамска Фото: tatarstan.ru

Рамиль Муллин для Нижнекамска, по большому счету, человек не новый. Новый руководитель хорошо знаком с городом и районом – с 2003 года в течение трех лет он работал главным врачом Центра госсанэпиднадзора в Нижнекамском районе и Нижнекамске, после он вошел в команду Айдара Метшина, став заместителем главы Нижнекамского района. С 2010 года он перешел в администрацию младшего брата Метшина – Ильсура, где работал заместителем руководителя исполкома по вопросам организации муниципального контроля. В 2013 году Муллин стал главой Муслюмовского района.

Муслюмово в последние годы сделало большой рывок в своем развитии – такое мнение высказывали эксперты и руководители различного уровня.

Отчасти это связано с тем, что в Муслюмовском районе при содействии помощника Президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмаметовой появились образцовые общественные пространства.

«Я увидел, как районный центр похорошел, засверкал, появилось большое количество общественных пространств в идеальном состоянии. Уверен, что жители Муслюмово оценивают то, что делается главой района и депутатским корпусом», – отметил заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

В копилке достижений Муллина – блестящее проведение в Муслюмово первого Всероссийского сельского Сабантуя в этом году Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В копилке достижений Муллина – блестящее проведение в Муслюмово первого Всероссийского сельского Сабантуя в этом году. В нем приняли участие несколько тысяч человек, приехали представители 45 регионов России. Высокую подготовленность Муслюмовского муниципального района к проведению народного праздника на федеральном уровне отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Кодекс муслюмовца и промпарки

Перед проведением Всероссийского Сабантуя в Муслюмово Рамиль Муллин дал интервью ИА «Татар-информ» в рамках проекта «12-й этаж». Он отмечал, что власти Муслюмовского района в последние годы сделали серьезный вклад в образование, здравоохранение, сельское хозяйство и благоустройство района. «И сегодня он (район, – прим. Т-и.) узнаваем не только в Татарстане, но и по всей стране», – сообщал он.

По его словам, пандемийный 2020 год «несмотря ни на что» прошел в положительном ключе. В районе не остановилось ни одно производство, а продукция была произведена более чем на 6,5 млрд рублей, без учета малых нефтяных производств, которые принесли району еще около 3 млрд рублей. «Наш индекс производства вырос до отметки 135%. Мы были вторыми в республике по темпам роста», – заявлял Муллин.

Рамиль Муллин: «Наш индекс производства вырос до отметки 135%. Мы были вторыми в республике по темпам роста» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Он отмечал, что в целом промышленность района загружена. Кроме сельского хозяйства в районе развивается машиностроение. Особое внимание власти уделяют предпринимательству. В Муслюмово функционируют две промышленные площадки, где работают 12 резидентов. В прошлом году объем их валовой продукции составил около 3 млрд рублей. «Мы создали единый центр, который занимается развитием бизнеса всего района. Там для удобства предпринимателей размещены представительства различных структур, начиная от сельхозуправления, заканчивая налоговой и Минэкономики республики. У нас уже есть шаблонные проекты по развитию птицеводства, растениеводства, также предприниматели получают консультационные услуги по различным направлениям. Кроме того, мы презентуем бизнес-проекты в населенных пунктах во время встреч с населением и приглашаем коуч-менеджеров, которые проводят тренинги для предпринимателей. Таким образом, мы стараемся, чтобы люди могли организовать свой бизнес без лишних затруднений», – отмечал Муллин. Среди первоочередных задач, которые Муллин планировал решать как руководитель района, развитие экономики.

«Люди должны быть заняты», – подчеркивал он. «Для меня также важен духовный рост людей. Чтобы они понимали, где живут и что делают. Два года назад мы приняли программу духовно-нравственного воспитания. Кроме того, у нас есть Кодекс муслюмовца – по нашему своду правил мы обучаем детей в садах и школах. Очень важно, чтобы наши жители находили свой путь внутри Муслюмово. Если люди будут расти вместе, жить и понимать, что они делают что-то для общего блага, для блага района, это даст серьезный рост для развития территории и его экономики», – говорил Муллин.

Наследство Метшина

Какое же хозяйство принимает из рук Айдара Метшина Рамиль Муллин?

Нижнекамский район – третий по величине и второй по экономической значимости в Татарстане. В районе производится пятая часть промышленной продукции – почти на полтриллиона рублей. Базовые предприятия связаны либо с «Татнефтью» (владеет нефтекомплексом «ТАНЕКО», шинными производствами и генерацией), либо с «ТАИФом» (нефтекомплекс «ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехим» и энергетика).

Как моногород Нижнекамск смог создать в 2017 году зону с особым налоговым режимом – территорию социально-экономического развития (ТОСЭР). В нее входят промпарки «Нижнекамск», «Пионер» и «Камские Поляны». Администрации удалось привлечь 21 резидента, столько же инвесторов планируется найти до 2027 года.

Как моногород Нижнекамск смог создать в 2017 году зону с особым налоговым режимом – территорию социально-экономического развития (ТОСЭР) Фото: tatarstan.ru

Резиденты реализуют 22 проекта на 7 млрд рублей. Всего они планируют создать 1,8 тыс. рабочих мест. Компании уже вложили в проекты около 4 млрд рублей и создали треть рабочих мест от запланированных. В прошлом году резиденты перечислили более 100 млн рублей налоговых платежей.

«ТОСЭР для нас – это очень важно, и здесь мы находимся в самом начале пути. Нам еще предстоит переформатировать имеющуюся сырьевую базу в нефтехимической сфере под нужды переработки», – говорил Метшин.

У горожан появились благоустроенные места для отдыха

Нижнекамск смог привлечь деньги из бюджетов Татарстана, России и спонсоров на создание парков и других общественных мест. Они получились одни из самых красивых в республике.

Так, был реконструирован парк чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая, здесь расположились скульптуры – персонажи сказок писателя, татарское подворье и площадки для чтения и проведения концертов. К 50-летию города на месте запущенного леса был открыт парк «Семья» с большими площадками для детей. Через год власти обновили сквер Лемаева, где появились амфитеатр, медийные конструкции и уникальный фонтан с изображением на воде. В этом году в Нижнекамске открыли экстрим-парк «Айда» – он стал продолжением парка семейного и спортивного отдыха «Солнечная поляна».

В этом году в Нижнекамске открыли экстрим-парк «Айда» – он стал продолжением парка семейного и спортивного отдыха «Солнечная поляна» Фото: tatarstan.ru

Наиболее интересным местом для отдыха стала набережная реки Камы в поселке Красный Ключ. Благоустроили зону Святого ключа, раскрасили в яркие цвета причал, облагородили пляж. Здесь же появился Музей художника Ахсана Фатхутдинова, шестиэтажный гостиничный комплекс и фонтаны, бьющие прямо из реки. В Красном Ключе создан экопарк, где восстановили озеро. Завершить проект целиком планируется в 2022 году.

В конце года в Нижнекамске планируется открыть и первые в Татарстане термы. Вместо недостроенного здания на улице Юности инвестор строит оздоровительный центр с мини-аквапарком, комплексом из 20 бань и бассейнами.

Дороги, ведущие к городу, привели в порядок

Болевой точкой Нижнекамска до 2019 года была Соболековская трасса – одна из самых загруженных дорог в городе. Она связывает Нижнекамск с промзоной, и в день по ней проезжают не менее 30 тыс. машин. На ремонт дороги бюджет Татарстана выделил около полумиллиарда рублей. Всего было построено пять полос шириной около 20 метров.

Также в период руководства Айдара Метшина была отремонтирована дорога Чистополь – Нижнекамск – средства были получены через Фонд моногородов РФ после создания ТОСЭР. В том числе реконструировали Заинский мост, где ремонт не проводился около 40 лет.

Властям города и района за последние три года удалось кратно увеличить финансирование на дорожное строительство Фото: e-nkama.ru

Властям города и района за последние три года удалось кратно увеличить финансирование на дорожное строительство. Это позволило реконструировать центральные и внутридворовые дороги. В 2019 году дорожный бюджет вырос почти втрое – Нижнекамский район получил рекордные 1,7 млрд рублей. В 2020 году было выделено 2,5 млрд рублей, в 2021 году – еще 1,6 млрд рублей.

Вместе с тем местные жители по-прежнему указывают властям на недостатки. В ходе прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным в июне была показана фотография, сделанная на улице Чабьинской. «Жители Нижнекамска измерили глубину своих ям – около 25 см», – сказала ведущая.

Пресс-служба оперативно прокомментировала: «Ремонт дороги протяженностью 0,63 км (от пр. Вахитова до ул. Спортивной) включен в предварительный план дорожных работ программы “Ремонт дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием районных центров и городов Республики Татарстан” и будет выполнен в 2022 году».

Крупнейший торговый центр в Закамье

В августе в Нижнекамске построен один из самых крупных торгово-развлекательных центров Татарстана – Ramus Mall. Общая площадь 6-этажного комплекса – 120 тыс. квадратных метров. «Согласно концепции, под крышей ТРЦ разместится около 500 арендаторов, в том числе 8-зальный кинотеатр, фитнес-клуб и оздоровительные термы – оригинальная фишка, которой пока не может похвастаться даже Казань», – говорится в материалах застройщика.

В августе в Нижнекамске открылся один из самых крупных торгово-развлекательных центров – Ramus Mall Фото: e-nkama.ru

Центр стал вторым по величине в республике, больше только у KazanMall – 140 тыс. квадратных метров.

Торговый центр построил бизнесмен Рафис Мустафин. Стоимость проекта оценивалась в 6 млрд рублей. Оператору удалось заякорить несколько крупных торговых сетей. Таким образом, горожане и жители Закамского региона получили место для шопинга без необходимости посещать для этого Казань, а город ­– возможности для развития экономики в части торгового оборота.

Аэропорт приписали Нижнекамску

В 2019 году нижнекамцы победили в конкурсе «Великие имена России», где выбирали новые наименования аэропортов. Аэропорту «Бегишево», равноудаленному как от Нижнекамска, так и от Набережных Челнов, указом Президента РФ Владимира Путина было присвоено имя первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева. С ним связаны становление и развитие нефтехимии в Нижнекамске и самого города.

Аэропорту «Бегишево» указом Президента РФ Владимира Путина было присвоено имя первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В конкурсе приняли участие более 67 тыс. человек. Аэропорт предлагали назвать в честь Дмитрия Менделеева, Ивана Шишкина, Салиха Сайдашева и даже Марины Цветаевой. И все же половина опрошенных проголосовали за основателя нижнекамской нефтехимии. Власти города очень старались победить в конкурсе и приложили для этого все усилия с помощью различных акций для горожан.

Примечательно, что собственником «Бегишево» имени Лемаева является челнинский КАМАЗ, который содержит аэропорт и вкладывается в развитие его инфраструктуры.

Культуру пригласили поднимать десант из Казани

Айдар Метшин стремился поднять и культурный уровень города. Для этого в прошлом году он пригласил творческий десант из Казани во главе с министром культуры Ирадой Аюповой, которая 6 лет проработала на предприятиях Нижнекамска.

«Мы хотим, чтобы Нижнекамск был не только промышленной столицей Татарстана, где развивается производство. Мы хотим расти и в культурном направлении», – анонсировал Метшин.

В прошлом году Айдар Метшин пригласил творческий десант из Казани во главе с министром культуры Ирадой Аюповой Фото: e-nkama.ru

Семинар прошел в виде мозгового штурма. Восемь команд из творческих и инициативных людей задались общей целью – сделать Нижнекамск центром культуры. Предлагалось рисовать муралы на стенах домов, организовать театральное пространство на базе Театра юного зрителя, концертно-культурный комплекс для занятий творчеством людей различного возраста, проведение различных фестивалей. Аюпова предложила ставить модные иммерсивные театральные постановки. К примеру, в усадьбе Стахеевых.

Культурной столицей Приволжского федерального округа Нижнекамск уже становился в 2002 году. И, по всей видимости, власти намеревались вновь поднять планку.

Экологический город-спутник

В наследство будущему руководителю Нижнекамского района остается вопрос развития поселка Камские Поляны. Этот населенный пункт появился из-за планов строительства Татарской АЭС, а после отказа от них превратился в депрессивное поселение.

Скрасило жизнь поселка создание в 2006 году местной игорной зоны «Татвегас». В 2008 году поселок впервые перестал был дотационным – казна значительно выросла, а средства от игорного бизнеса муниципалитет вкладывал в развитие территории. Но уже в 2009 году по решению федеральных властей казино были закрыты, и кроме недостроенной АЭС поселку остались заброшенные игорные заведения.

Власти переориентировались и создали в том же году промышленный парк «Камские Поляны» для малых и средних нефтехимических предприятий, который сейчас входит в ТОСЭР. Базовым предприятием стала компания, связанная с «Нижнекамскнефтехимом», которая поставляет сырье на предприятие. В промпарке было налажен выпуск мультифиламентных нитей и стретч-пленки. Сведений о других производствах пока нет.

Метшин поручил руководству поселка разработать «Дорожную карту Камских Полян» – план действий на ближайшие годы Фото: e-nkama.ru

Промпарк является градообразующим предприятием для поселка, но основная часть населения все же работает в Нижнекамске вахтовым способом.

В 2017 году была принята концепция развития поселка до 2030 года. Она предполагала создание в том числе новых производств. На последнем совещании в августе отмечалось, что в ближайшее время планируются запустить «несколько экономически выгодных проектов», которые дадут Камским Полянам «порядка 50 рабочих мест».

Метшин поручил руководству поселка разработать «Дорожную карту Камских Полян» – план действий на ближайшие годы.

«Айдар Раисович обозначил приоритетные цели и задачи, на которые нужно обращать внимание в первую очередь: сохранение Камских Полян как экологически чистого поселения для продвижения концепции города-спутника, определение профессионального направления Камско-Полянского филиала Нижнекамского многопрофильного колледжа. Также на контроль поставлен вопрос строительства новых очистных сооружений (БОС) в Камских Полянах», – сообщила пресс-служба поселка.

«Вопрос экологии был и будет»

В Нижнекамске – крупном промышленном центре – по-прежнему острым остается вопрос экологии. Компании вложили миллиарды рублей в улучшение экологической обстановки. Айдар Метшин заявил, что совместно с ключевыми промышленными предприятиями удалось существенно снизить экологическую нагрузку.

Айдар Метшин заявил, что совместно с ключевыми промышленными предприятиями удалось существенно снизить экологическую нагрузку Фото: e-nkama.ru

Только «Нижнекамскнефтехим» за последние четыре года вложил 8 млрд рублей в эту сферу. Сейчас компания приняла новую экологическую программу до 2025 года и выделит еще 12 млрд рублей. «Эти и другие меры по улучшению экологии в буквальном смысле изменили ощущение атмосферы в Нижнекамске в лучшую сторону», – сообщил Метшин в интервью ИА «Татар-информ».

Если 10 лет назад объем выбросов, по оценке Метшина, был на уровне 87 тыс. тонн в год, то сейчас – 55 тыс. тонн в год. «Нельзя сказать, что мы сняли вопрос экологии с повестки дня. Он был и будет. И это объяснимо тем, что мы большой промышленный центр. Тем не менее я уверен, что к активу нашей команды можно отнести достигнутые результаты по улучшению экологической обстановки в городе», – отметил Метшин.

Нижнекамск требует транспортной реформы

Нижнекамцы недовольны организацией движения общественного транспорта. Практически под каждым постом Метшина в социальных сетях люди жаловались на очень долгое ожидание автобусов. Администрация мэрии там же сообщала, что увеличила количество автобусов на определенных маршрутах и это позволило сократить интервалы движения с 1,5 часа до 20 минут.

Исполнительный комитет еще с 2019 года намеревается провести транспортную реформу. В этом году она может все-таки начаться.

Замруководителя исполкома Нижнекамского района Ленар Ахметов сообщал, что в результате реформы интервалы движения автобусов сократятся в часы пик до 5 минут, в межпиковое время – до 15-20 минут Фото: e-nkama.ru

Уже спроектирована новая городская маршрутная сеть из 17 маршрутов, согласовано объединение вахтовых и городских перевозок с «Татнефтью», определена финансовая модель перевозок для компенсации выпадающих доходов. Вопрос дотаций решается с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Замруководителя исполкома Нижнекамского района Ленар Ахметов сообщал, что в результате реформы интервалы движения автобусов сократятся в часы пик до 5 минут, в межпиковое время – до 15-20 минут. «Мы надеемся, что запуск новой маршрутной сети планируется провести в конце третьего квартала текущего года», – отвечал он жителям в соцсетях.

Метшин уточнял, что Нижнекамск планирует получить единовременную субсидию из бюджета Татарстана. «Нам нужно один раз помочь, а дальше мы будем справляться своими силами», – говорил он в интервью ИА «Татар-информ».

Проблемы с криминалом

Несмотря на в целом спокойную обстановку в городе, в период руководства Метшина произошел громкий скандал из-за пыток задержанных в полиции.

В октябре 2017 года покончил с собой 22-летний Ильназ Пиркин. Перед самоубийством молодей человек записал на телефон видео, в котором рассказал об издевательствах в полиции. Оперативники ради повышения показателей выбивали из него признание в совершении 47 краж, которые он не совершал. Выяснилось, что это был не единичный случай.

В итоге были осуждены 5 полицейских, которые в общей сложности получили 40 лет колонии. Свой пост потерял и начальник УВД Роберт Хуснутдинов, с которым у главы города были, по данным источников, напряженные отношения.

Еще одной темой, вышедшей на федеральный уровень в августе этого года, стала драка мигрантов, проживающих в общежитии Нижнекамска. В полицию было доставлено 300 иностранцев. Выяснилось, что у некоторых из них нет разрешения на работу либо их нахождение на территории РФ незаконно. В результате в общежитии введен комендантский час и балльная система штрафов за его нарушение. Таким образом, возникают вопросы к работе миграционной службы и ее взаимодействию с местными властями.

В Нижнекамск придут новые хозяева

Промплощадку Нижнекамска делят два гиганта – «Татнефть» и «ТАИФ». Если отношения с первым выглядят комплементарными, то со второй группой с приходом молодых управленцев возникли недопонимания во взглядах на управление муниципалитетом.

В результате «ТАИФ» сделал попытку захватить контроль над муниципальных советом, выдвинув на прошлых выборах своих 26 кандидатов. Пыл молодых реформаторов смогли остудить только из Казанского Кремля.

В результате места в Нижнекамском совете сегодня занимают 7 представителей группы «ТАИФ».

В Нижнекамске на днях появится еще один промышленный гигант, который берет под контроль сам «ТАИФ», – холдинг «СИБУР», с которым так же новому руководителю придется выстраивать отношения.

В Нижнекамске на днях появится еще один промышленный гигант – холдинг «СИБУР» Фото: tatarstan.ru

«Как всё обернется на практике – покажет время. Но я считаю, что слияние двух сильных компаний создаст эффект синтеза и окажет только положительный эффект на нашу территорию. Произойдет усиление позиций наших производств, в том числе в сфере экологической безопасности», – говорил Метшин в интервью ИА «Татар-информ».

По его данным, продолжится реализация масштабных проектов, ранее запущенных «ТАИФом». «Это и рабочие места, и налоговая база. Что касается договоренностей, то в «СИБУРе» сказали: всё, что мы производим на территории республики, здесь и останется. Те практики и опыт, которые «СИБУР» уже реализует в Тобольске и Тюмени, подтверждают – сделка пойдет на пользу нашей республике», – выразил надежду Метшин.

С кем будет работать Муллин?

Какую управленческую команду оставляет Метшин оставит новому главе? Здесь есть определенные проблемы. По тем или иным причинам администрацию города и района в последнее время покинули несколько заметных персон. В прошлом году городскую администрацию покинули сразу две опорные фигуры – многолетняя правая рука Метшина, заместитель мэра Эльвира Долотказина и руководитель исполкома Денис Баландин. Оба перешли работать в структуры «ТАИФа».

В марте этого года ушел новый глава исполкома Нижнекамска Айрат Салаватов. В августе ушел первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ Радмир Беляев, представитель известного челнинского клана Беляевых. В свое время его переход из автограда в Нижнекамск стал большим кадровым приобретением для команды Метшина. Именно Беляев курировал создание и работу ТОСЭР в Нижнекамске и развитие предпринимательства и завоевал на этой ниве большой авторитет. Новое место работы Беляева – руководитель исполкома Менделеевского муниципального района.

Вакантным остается целый ряд позиций в руководстве города и района. Свободно место Беляева – первого заместителя руководителя исполкома Нижнекамского района Фото: e-nkama.ru

Сейчас вакантным остается целый ряд позиций в руководстве города и района. Свободно место Беляева – первого заместителя руководителя исполкома Нижнекамского района, заместителя руководителя исполкома Нижнекамского района по строительству, заместителя руководителя исполкома Нижнекамского района по экологии и охране труда и заместителя руководителя исполкома Нижнекамского муниципального района по транспорту и связи. Сейчас идет конкурс на замещение должностей. Кандидатуры планируется рассмотреть 12 октября. Неделю назад кресло покинул еще один заместитель мэра Нижнекамска – Тимур Гареев, он курировал территориальное общественное самоуправление (ТОС) Нижнекамска.



7 задач для нового руководителя

Какие главные вызовы встают перед Рамилем Муллиным в Нижнекамске?

Ему придется решить несколько задач, оставленных в наследство:

• создание эффективной команды муниципальных управленцев;

• выстраивание новых отношений с промышленными группами: «СИБУРом», «ТАИФом» и «Татнефтью»;

• диверсификация экономики, в том числе за счет развития ТОСЭР и малого предпринимательства;

• развитие сети дорог и проведение реформы общественного транспорта;

• выстраивание отношений с правоохранительными органами;

• повышение уровня сферы культуры;

• развитие Камских Полян.

В целом Нижнекамск с уходом Айдара Метшина, который более 15 лет возглавлял город и район, со сменой собственников в «ТАИФе» по сути открывает новую страницу в своей истории, которую в том числе предстоит писать новому мэру.