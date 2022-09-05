«У крестьян две беды – когда неурожай и урожай»: Татарстан ждет «большой хлеб»

Татарстан идет на рекордный за десятилетие урожай зерна. Благоволила погода: дождливая весна и жаркое лето. Как идут полевые работы, сколько всего республике нужно зерна, как высокий урожай отразится на ценах – в обзоре «Татар-информа».

Урожай зерновых уже составил 4,9 млн тонн зерна Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане собрано 4,9 млн тонн зерна

В Татарстане близится к завершению сбор урожая зерновых. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана на 4 сентября, в республике убран 91% площадей. Полностью собран ячмень, почти не осталось полей с урожаем озимой ржи и пшеницы, овса.

Урожай зерновых уже составил 4,9 млн тонн зерна. В среднем, с одного гектара собирается 36,9 центнеров.

Уборку завершили Нурлатский и Атнинский районы. В 22 районах убрано более 90% площадей.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана «Татар-информу» отметили, что уборка идет по плану. Причем, параллельно с уборкой идет и осенний сев.

На полях еще остается значительная доля яровой пшеницы, при этом еще даже не начинали собирать кукурузу на зерно. Таким образом, есть предпосылки побить предыдущий рекорд десятилетия, достигнутый в 2020 году – 5,2 млн тонн зерна. Правда, в предыдущем десятилетии урожай бывал и выше – например, в 2008 году аграрии собрали более 6 млн тонн зерна.

Для сравнения: в прошлом году из-за засухи собрали только 2,4 млн тонн зерна – с гектара всего 15,8 центнера.

При этом в республике с учетом животноводства ежегодная потребность в зерне составляет более 3,3 млн тонн. В прошлом году ее закрывали за счет запасов предыдущего года.

Небывалый урожай прогнозируется в целом по стране. Еще в мае Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2022 году ожидается рекордный за всю историю сбор зерновых. Сославшись на оценки специалистов, он анонсировал, что урожай может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 млн тонн придется на пшеницу.

Урожаю благоволила погода

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев отметил, что погодные условия этого лета способствовали хорошей урожайности.

По словам Азата Хамаева, сейчас отрасль решает «тяжелые вопросы» обеспечения удобрениями, семенами, запчастями Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы будем говорить о рекорде, когда подведем окончательные итоги. А так, к высокому уровню урожая зерновых, гороха, привели технологии, которые были применены в сельском хозяйстве с учетом нашего опыта – засушливого 2010 года. Также нужно отметить погоду, которая позволила сельхозработникам вовремя собрать урожай», - сказал он.

По его словам, сейчас отрасль решает «тяжелые вопросы» обеспечения удобрениями, семенами, запчастями, разрабатывая новые механизмы для обработки сельского хозяйства.

«Быть урожаю рекордным или нет – говорить рано, но надо исходить от показателя. Если сравнить с 2010 годом, то результат будет «хороший», с прошлым – «очень хороший», - сообщил Хамаев.

Небывалый урожай прогнозируется в целом по стране Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Государство и руководители АПК России должны принять соответствующие меры»

Высокая урожайность может привести к рекордному падению цен на зерно. А в этом году, согласно прогнозам президента Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияра Байтемирова, Татарстан может собрать урожай в размере 5 млн тонн.

«У крестьян две беды – когда неурожай и урожай. Высокая урожайность сказывается на ценах – они становятся ниже, чем себестоимость выращенной продукции. Государство и руководители агропромышленного комплекса России должны принять соответствующие меры, чтобы урожай крестьян и экономики АПК соответствовал тем расходам, которые несут сельхозтоваропроизводители, чтобы вырастить урожай», – отметил он.

По его словам, в такой ситуации фермеры работают себе в убыток. «Если я вкладываю больше, но через зерно получаю меньше за выращенный урожай, как это охарактеризовать? Я же не могу работать себе в ущерб. Одно дело сказать и гордиться хорошим урожаем, а другое – получить за урожай вознаграждение. А его, судя по ценам, нет. Фермерам или другим сельхозтоваропроизводителям что остается? Продать зерно по дешевке. Это будет сказываться на экономике и дальнейшем развитии АПК», – сказал он.

Камийяр Байтемиров: «Одно дело сказать и гордиться хорошим урожаем, а другое – получить за урожай вознаграждение» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Байтемиров отметил, что стоимость удобрений выросла практически в два раза, металл – в три, стройматериалы – в 2,5-3 раза. «А как мы заработаем? – задался вопросом эксперт. – Я больше чем уверен, что зерно в октябре будет продаваться по другой цене. В этом, к сожалению, участвуют посредники, которые покупают дешево».

Данной проблеме, по мнению Байтемирова, должна уделить особое внимание антикоррупционная комиссия. Прибыль, которая делается на невзгодах крестьян, в частности, для государства не принесет ничего хорошего посредникам. В этой системе государство должно быть регулятором в лице институтов, которые созданы для этих целей», – уточнил он.

«Татарстан будет с хлебом»

Депутат Госсовета РТ, зампредседателя комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев считает, что в этом году республика соберет свыше 5 млн тонн зерна.

Тахир Хадеев отметил, что «большой урожай» открывает новые проблемы, которые таятся в диспаритете цен Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мне кажется, мы приблизимся к рекордному значению. Но сейчас уверенно можно сказать, что Татарстан будет с хлебом и другие сельхозпродукты будут в достатке. В целом, по России идет такой подъем. Весной Президент России Владимир Путин говорил, что страна идет к 130 млн тонн зерна. Тогда мы еще не начинали уборочную кампанию. Действительно, во многих регионах сегодня “большой хлеб”», – сказал он.

Эксперт отметил, что «большой урожай» открывает новые проблемы, которые таятся в диспаритете цен. «Закупочные цены на зерно в текущем году намного ниже. В сложившейся ситуации в выигрыше остаются спекулянты, усиливающие диспаритет цен. Для них основой является наращивание собственных доходов. У сельхозпроизводителей, в свою очередь, складывается сложная ситуация, когда, не имея прибыли, они с трудом рассчитываются с банками, многие из которых не идут на кредитные послабления - кредитные каникулы или снижение кредитного процента (хотя это предписывается для системы МСП федеральным пакетом постановлений)», – сказал он.

Хадеев пояснил, что снижение цен на зерно закупщики объясняют ограничениями экспорта, высоким курсом рубля, высокими экспортными пошлинами некоторым позициям растениеводства и т.д.

Условия этого лета способствовали хорошей урожайности Фото: © «Татар-информ»

«Государственные закупки зерна, его резервирование, административное воздействие на снижение диспаритета цен и прямая финансово-кредитная поддержка сельхозпроизводителей, наряду с решением проблем экспортного характера, могли бы стать оперативными рычагами решения сложившейся ситуации», – сказал он.

В заключение Хадеев добавил, что рекордный сбор урожая – это великая победа земледельцев, специалистов, механизаторов, комбайнеров, специалистов и руководителей сельхозпредприятий и инвесторов, а также молодой команды во главе с Министром сельского хозяйства РТ Маратом Зяббаровым. «Президент Татарстана Рустам Минниханов понимает важность развития сельского хозяйства и поддерживает его. Продовольственная безопасность республики обеспечена по полной программе», – заключил он.