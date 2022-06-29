Создан с авиаконструкторами: первый «Метеор-2020» полетит по рекам Иртыш и Обь

Первый скоростной теплоход «Метеор-2020» был спущен на воду сегодня на Зеленодольском заводе имени Горького. Что представляет собой новинка и почему татарстанский корабль считается лучшим в России в своем классе, выяснил корреспондент «Татар-информа».

«Метеор-2020» – правнук легендарных советских теплоходов «Метеор», которые ранее выпускались в Зеленодольске Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Специально подбирали шаг и ширину кресел, чтобы людям было комфортно»

«Метеор-2020» – правнук легендарных советских теплоходов «Метеор» проектов 342, 342Э и 342У, которые ранее выпускались в Зеленодольске. При этом спущенный сегодня на воду корабль проекта 03830 не имеет ничего общего с советскими кораблями. Даже подводные крылья у «Метеора-2020» принципиально иной конструкции. Во время разгона судно способно сразу вставать на передние и задние крылья, что существенно снижает расход топлива. Корабли старых проектов предполагали постепенный подъем на крыло.

Как сообщил представитель компании – проектировщика судна Петр Ежов, «Метеор-2020» способен проплыть до 800 километров без дозаправки, а его вместимость – 122 пассажира. Теплоход был спроектирован по заказу одной из транспортных компаний Ханты-Мансийского автономного округа.

«В отличие от “Метеоров” старого образца в новом корабле предусмотрен климат-контроль, каюта для экипажа и душ. Принципиально важно для заказчика было количество грузовых помещений для ручной клади. Они выполнены, как в самолете: закрываются на дверцу, чтобы во время качки на воде ничего не упало на головы пассажиров. Также предусмотрены большие помещения для крупногабаритного багажа», – сообщил конструктор.

Петр Ежов рассказал, что «Метеор-2020» способен проплыть до 800 километров без дозаправки, а его вместимость – 122 пассажира Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В проектировании судна были использованы и принципы авиастроения. Так, в носовой части располагается экипаж, ходовая рубка и сервировочное помещение, в кормовой части установлены два высокооборотистых двигателя совместного производства КАМАЗа с китайским концерном. Мощность каждого двигателя – 1,2 тыс. киловатт. Также на корме размещается отделение для мусора, помещение для крупногабаритного багажа и туалеты. А в центральной части располагается сам пассажирский салон.

«Возник вопрос: что делать человеку, который едет восемь часов? Мы специально подбирали шаг и ширину кресел, чтобы людям было комфортно. На данном судне установлен медиасервер. К нему каждый пассажир может подключиться через Wi-Fi, ему будет доступен аудио- и видеоконтент, который туда загружен», – подчеркнул Ежов.

Кроме того, медиасервер дает возможность подключиться к камерам, которые установлены по периметру корабля, и наслаждаться пейзажами со всех сторон судна.

«Мы не повторяем “Метеоры” предыдущих лет – мы шагнули дальше»

Общая стоимость одного корабля – порядка 400 млн рублей. Подобное судно также производят в Нижнем Новгороде, однако татарстанский вариант выигрывает меньшим расходом топлива и большей длиной. Об этом рассказал глава корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов во время презентации проекта на Днях Татарстана в Якутии.

Ренат Мистахов подчеркнул, что зеленодольские судостроители не повторяют «Метеоры» предыдущих лет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Расход топлива у нас меньше. Мы выходим на 180 литров, а в Нижнем Новгороде расход 280 литров, то есть на 100 больше. Еще у нас ширина 11 метров, а у них ширина — 9 метров», — привел аргументы в защиту татарстанского проекта Мистахов.

Глава корпорации «Ак Барс» подчеркнул, что зеленодольские судостроители не повторяют «Метеоры» предыдущих лет. «Мы шагнули дальше, отошли от традиционных судов, которые в свое время нами же и были построены. На первом плане, конечно, безопасность: в новом поколении сделан упор на большую устойчивость судна – оно шире, а общий салон позволяет пассажирам удобно перемещаться», – пояснил Мистахов.

Он уточнил, что при изготовлении корабля значительно снижен шум до предельного значения 45 дБ. Сделана отдельная зона для экипажа, где можно оставаться и отдыхать, если возникнет такая необходимость. На полметра уменьшена осадка, что дает более комфортный проход по рекам.

Теплоход был спроектирован по заказу одной из транспортных компаний Ханты-Мансийского автономного округа Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дизайн проекта 03830 уже получил награду на европейском конкурсе промышленного дизайна EPDA. Проект судна и крыльевая система позволяют одновременно решать несколько задач: обеспечение безопасности и комфорта для пассажиров, снижение береговой эрозии, повышение скорости хода при снижении расхода топлива, сокращение доли человеческого труда при производстве судна.

Основные характеристики теплохода «Метеор-2020»:

Длина – 36 метров

Ширина – 11 метров

Осадка на плаву - 2,05 метра

Пассажировместимость - 122 человека, в том числе 2 места для лиц с ограниченными возможностями

Экипаж – 6 человек, в том числе один кассир

Максимальная скорость судна на тихой воде – более 75 км/ч

Продолжительность рейса – 13 часов

Запас хода при эксплуатационной скорости – не менее 700 км

Александр Тиртока: «Сегодня уже готовится еще один "Метеор" такого же типа. Думаю, что его спустят на воду так же скоро. Это станет важным шагом к реновации флота Ханты-Мансийского автономного округа» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«За последние 30 лет системного подхода к модернизации пригородного речного флота не было»

Первый «Метеор-2020», спущенный сегодня на воду в Зеленодольске, будет ходить по рекам Иртыш и Обь. Об этом во время торжественной церемонии сообщил заместитель губернатора региона Александр Тиртока.

«Сегодня уже готовится еще один "Метеор" такого же типа. Думаю, что его спустят на воду так же скоро. Это станет важным шагом к реновации флота Ханты-Мансийского автономного округа», – полагает он.

По словам председателя Госкомитета по туризму РТ Сергея Иванова, заинтересованность в проекте «Метеор-2020» есть и в самом Татарстане. Именно эта модификация корабля должна стать одной из флагманских при обновлении пассажирского туристического флота в республике и в целом на протяжении «Великого Волжского пути». Необходимость в реновации возникла из-за того, что сейчас по реке курсируют старые суда, которые не могут покрыть и десятой части спроса на речные перевозки.

Первый «Метеор-2020», спущенный сегодня на воду в Зеленодольске, будет ходить по рекам Иртыш и Обь Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Казалось бы, суда есть, но они находятся в плохом состоянии. Для частной компании цена строительства новых судов неподъемна. За последние 30 лет системного подхода к модернизации пригородного речного флота не было. На сегодняшний день имеющиеся корабли не выполняют и десятой части спроса», – заявил Иванов.

По мнению министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарита Ханифова, в ближайшие годы речной транспорт ожидает пассажирский бум. Поэтому сейчас настало время возрождать туристический флот и соответствующую инфраструктуру.

«Наша страна возрождает свою мощь и в пассажирском флоте. Уверен, что речные перевозки и причалы также будут возрождаться. И в ближайшие годы мы будем свидетелями этого бума у нас в республике и в целом по стране. Символично, что первый «Метеор-2020» сходит на воду именно в День кораблестроителя», – заявил он.

Фарит Ханифов считает, что в ближайшие годы речной транспорт ожидает пассажирский бум Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ханифов отметил, что сейчас начинается возрождение транспортных связей по рекам с близлежащими регионами.

«Во время коронавируса пассажиропоток в самолетах, автомобилях и поездах был непредсказуем. Но в речном транспорте мы видим постоянный рост», – поделился наблюдениями Ханифов. Министр считает, что спрос на речные перевозки будет только расти, поэтому суда «Метеор-2020» будут очень востребованы не только в Татарстане, но и в других регионах страны.