Речное сообщение между Казанью и Ульяновском откроют 1 мая

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Регулярные речные перевозки между Казанью и Ульяновском в этом году начнутся 1 мая. Об этом в своем Telegram-канале напоминает компания «Флот РТ».

Перевозить пассажиров будет «Муса Джалиль» — судно на подводных крыльях проекта 03530 («Метеор-2020»), построенное на Зеленодольском заводе имени Горького и спущенное на воду в прошлом году.

С 1 по 5 и с 9 по 12 мая рейсы Казань — Ульяновск будут ежедневными. В период же с 17 мая по 22 сентября отправиться в соседний регион можно будет трижды в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям.

Время в пути составит четыре часа. Скоростной теплоход будет отплывать из Казани в 7 часов утра и прибывать в Ульяновск в 11 часов. В обратном направлении он будет отправляться в 14 часов и прибывать в столицу Татарстана в 18 часов.

Позднее, 17 мая, стартуют регулярные перевозки по Волге в столицу Чувашии Чебоксары.

Накануне, 28 апреля, в Татарстане торжественно открыли пассажирскую навигацию по Волге, о чем сообщал «Татар-информ».