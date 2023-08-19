Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Муса Джалиль» на подводных крыльях: между Казанью и Ульяновском открыто речное сообщение
В Татарстане сделан первый шаг к возобновлению межрегионального пассажирского речного сообщения. Современное судно «Метеор-2020», построенное Зеленодольским судостроительным заводом, совершило первый оборот по маршруту Казань – Ульяновск – Казань. В числе первых пассажиров оказались глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов и «Татар-информ».
Великий Волжский путь. Перезагрузка.
Вместимость – 120 пассажиров, в салоне мягкие кресла, кондиционер, Wi-Fi, полки для багажа. Также на судне есть буфет, два санузла, зона отдыха экипажа, отдельный багажный отсек и предусмотрена возможность выхода небольшого числа пассажиров на корму. Таковы условия на борту пассажирского судна на подводных крыльях «Метеор-2020», спущенного на воду в этом году и названного «Муса Джалиль». 18 августа судно прошло по маршруту Казань – Ульяновск – Казань, тем самым задав начало возрождению межрегиональных речных перевозок из Казани.
Расстояние между Казанью и Ульяновском по реке – 220 км. «Муса Джалиль» на подводных крыльях проходит его примерно за 3,5 часа.
Первыми пассажирами судна на маршруте до Ульяновска стали глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, представители компаний-туроператоров, СМИ, а также десять счастливчиков, выигравших поездку на судне «Муса Джалиль» в соцсетях Госкомитета РТ по туризму.
«Вы – свидетели исторического возрождения транспортных взаимосвязей между двумя регионами [Татарстаном и Ульяновской областью], и нам важно будет ваше мнение», - сказал Сергей Иванов, обращаясь к первым пассажирам.
Речной рейс из Казани до Ульяновска – часть большого проекта «Великий Волжский путь», подчеркнул главный по туризму в Татарстане.
«Договорились, будем субсидировать»
В Ульяновске новое скоростное судно из Казани и его первых пассажиров ждали, как горячие пирожки из печи: предыдущий «Метеор» прибывал в город 19 лет назад. Гостям в порту организовали фуршет, сотрудники Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина» встретили казанцев у трапа песнями в образах купеческих матрон XIX века, а затем повезли на экскурсию по городу.
Судно за время стоянки в порту Ульяновска до отправления его в обратный путь в Казань посетили глава Ульяновской области Алексей Русских и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, прибывший в этот день с официальным визитом в регион 73.
«Договорились, будем субсидировать. Для нас Ульяновск всегда был очень близок — и по духу, и по интересам. Имея такой транспорт, мы должны больше общаться. Поэтому будем поддерживать», – сообщил по итогам встречи Минниханов журналистам.
Субсидировать рейс, как уточнил позже корреспондент «Татар-информа» у генерального директора АО «Татфлот» Романа Лизалина, Татарстан и Ульяновская область договорились поровну – 50 на 50.
«Договорились о субсидировании каждым из регионов 50/50. И субсидирование это начнется уже буквально со следующей недели – нам осталось только слегка подкорректировать расписание, как мы это обговорили с нашими коллегами из Ульяновской области», – пояснил информагентству Лизалин.
Предполагается, что новое скоростное пассажирское судно на подводных крыльях будет отправляться из Казани в Ульяновск по пятницам и воскресеньям в 8 утра, возвращаться обратно вечером того же дня. Заявленная цена туристического вояжа Казань – Ульяновск – Казань или Ульяновск – Казань – Ульяновск без дотаций (субсидий компании-перевозчику) – 2206 рублей.
Ульяновск – родина Ленина, он же Симбирск
Симбирск был основан в 1648 году Богданом Хитрово на самой вершине высокого волжского косогора. В XIX веке Симбирск был развивающимся ремесленным и торговым городом. Стоит он на реках Волга, Свияга и Маришка, последняя протекает под городом, заключённая в коллектор. В наши дни это промышленный город с населением около 630 тысяч человек. А в прошлом Ульяновск был связан не только с Владимиром Ульяновым-Лениным, но и с такими именами, как Николай Карамзин, Иван Гончаров, Дмитрий Минаев, Стенька Разин, Емельян Пугачев, и др.
Общее впечатление – в городе прочно обосновалось советское время. Современных зданий немного, многие исторические здания были снесены при советской власти и нередко в угоду новому названию: Ульяновск как родина вождя пролетариата застраивался громоздкой советской архитектурой из стекла и бетона.
Особенно много преобразований пришлось на конец 60-х, когда город готовился праздновать 100-летие со дня рождения Владимира Ленина. Оно выпало на 1970 год, к этой дате здесь построили новые железнодорожный и речной вокзалы. В городе два аэропорта и два моста через Волгу: один построен в начале ХХ века, другой в 2009 году. Набережная протянулась вдоль крутого берега Волги, откуда открывается завораживающий вид на волжские просторы. Бульвар Венец - любимое место отдыха горожан.
К счастью, от купеческого Симбирска все же остались некоторые дома, улицы и даже целый исторический квартал, как у Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина». Здесь находится тот самый дом-усадьба Ульяновых, в котором родился и прожил 9 лет Владимир. Но от плодового сада детства Ильича осталась только одна груша, разросшаяся высоко, как тополь.
Симбирцитовая жила
Ульяновск «нащупал» и активно продвигает собственный ювелирно-археологический бренд – камень симбирцит, геологический возраст которого около 35 млн лет. Внешне он похож на янтарь, так его и называют иногда – волжский янтарь. Камень был зарегистрирован как уникальное формирование волжских осадочных пород еще в 1985 году. Но только в марте этого года, получив грант, предприниматель-энтузиаст Андрей Натариус, посвятивший симбирциту всю жизнь, открыл в городе музей-салон камня с одноименным названием и арт-объектом «Симбирцитовая зала».
Здесь можно посидеть на троне, инкрустированном симбирцитами, и примерить корону с этими камнями, в хранилище прикоснуться к окаменелостям моллюсков-аммонитов. Туристам покажут даже производственные цеха, где окаменелости препарируют, шлифуют и вытачивают под ювелирные изделия. В стоимость экскурсии входит чаепитие и небольшой симбирцит-сувенир.
Волга для туристов и для дачников
На обратном пути в Казань пассажирами судна «Муса Джалиль» стали также порядка 70 жителей Ульяновска. В Казани они провели вечер и ночь, осмотрели город и отправились обратно в Ульяновск той же речной «тропой» из маршрута «Великого Волжского пути».
Тестовый рейс, к слову, выявил необходимость увеличить мощность кондиционера в салоне, повысить качество раскладных столиков для пассажиров, оборудовать места USB-разъемами и сопроводить туалеты инструкцией по использованию.
В октябре, с завершением навигации, компания «Флот РТ» намерена взять весь имеющийся у «Татфлота» судоходный комплекс к себе на баланс, заняться его модернизацией, параллельно выводить на новые маршруты и новые, современные суда. Постепенно «Флот РТ» планирует вводить в график не только туристические маршруты, но и социальные.
«Кратного увеличения стоимости бюджетных рейсов не будет. Это я обещаю. Это точно. Если только на тот уровень инфляции, который учтет Комитет по тарифам», – сказал в беседе с корреспондентом «Татар-информа» Роман Лизалин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»