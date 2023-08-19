«Муса Джалиль» на подводных крыльях: между Казанью и Ульяновском открыто речное сообщение

18 августа «Метеор-2020», спущенный на воду в этом году и названный «Муса Джалиль», прошел по маршруту Казань – Ульяновск – Казань

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Великий Волжский путь. Перезагрузка.

Вместимость – 120 пассажиров, в салоне мягкие кресла, кондиционер, Wi-Fi, полки для багажа. Также на судне есть буфет, два санузла, зона отдыха экипажа, отдельный багажный отсек и предусмотрена возможность выхода небольшого числа пассажиров на корму. Таковы условия на борту пассажирского судна на подводных крыльях «Метеор-2020», спущенного на воду в этом году и названного «Муса Джалиль». 18 августа судно прошло по маршруту Казань – Ульяновск – Казань, тем самым задав начало возрождению межрегиональных речных перевозок из Казани.

Расстояние между Казанью и Ульяновском по реке – 220 км. «Муса Джалиль» на подводных крыльях проходит его примерно за 3,5 часа.

Одним из первых пассажиров судна на маршруте до Ульяновска стал глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Первыми пассажирами судна на маршруте до Ульяновска стали глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, представители компаний-туроператоров, СМИ, а также десять счастливчиков, выигравших поездку на судне «Муса Джалиль» в соцсетях Госкомитета РТ по туризму.

«Вы – свидетели исторического возрождения транспортных взаимосвязей между двумя регионами [Татарстаном и Ульяновской областью], и нам важно будет ваше мнение», - сказал Сергей Иванов, обращаясь к первым пассажирам.

Речной рейс из Казани до Ульяновска – часть большого проекта «Великий Волжский путь», подчеркнул главный по туризму в Татарстане.

Сотрудники Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина» встретили казанцев у трапа в образах купеческих матрон XIX века Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Договорились, будем субсидировать»

В Ульяновске новое скоростное судно из Казани и его первых пассажиров ждали, как горячие пирожки из печи: предыдущий «Метеор» прибывал в город 19 лет назад. Гостям в порту организовали фуршет, сотрудники Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина» встретили казанцев у трапа песнями в образах купеческих матрон XIX века, а затем повезли на экскурсию по городу.

Судно за время стоянки в порту Ульяновска до отправления его в обратный путь в Казань посетили глава Ульяновской области Алексей Русских и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, прибывший в этот день с официальным визитом в регион 73.

Рустам Минниханов: «Имея такой транспорт, должны больше общаться. Поэтому будем поддерживать» Фото: rais.tatarstan.ru

«Договорились, будем субсидировать. Для нас Ульяновск всегда был очень близок — и по духу, и по интересам. Имея такой транспорт, мы должны больше общаться. Поэтому будем поддерживать», – сообщил по итогам встречи Минниханов журналистам.

Субсидировать рейс, как уточнил позже корреспондент «Татар-информа» у генерального директора АО «Татфлот» Романа Лизалина, Татарстан и Ульяновская область договорились поровну – 50 на 50.

«Договорились о субсидировании каждым из регионов 50/50. И субсидирование это начнется уже буквально со следующей недели – нам осталось только слегка подкорректировать расписание, как мы это обговорили с нашими коллегами из Ульяновской области», – пояснил информагентству Лизалин.

Роман Лизалин: «Договорились о субсидировании каждым из регионов 50/50. И субсидирование это начнется уже буквально со следующей недели» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Предполагается, что новое скоростное пассажирское судно на подводных крыльях будет отправляться из Казани в Ульяновск по пятницам и воскресеньям в 8 утра, возвращаться обратно вечером того же дня. Заявленная цена туристического вояжа Казань – Ульяновск – Казань или Ульяновск – Казань – Ульяновск без дотаций (субсидий компании-перевозчику) – 2206 рублей.

Ульяновск – родина Ленина, он же Симбирск

Симбирск был основан в 1648 году Богданом Хитрово на самой вершине высокого волжского косогора. В XIX веке Симбирск был развивающимся ремесленным и торговым городом. Стоит он на реках Волга, Свияга и Маришка, последняя протекает под городом, заключённая в коллектор. В наши дни это промышленный город с населением около 630 тысяч человек. А в прошлом Ульяновск был связан не только с Владимиром Ульяновым-Лениным, но и с такими именами, как Николай Карамзин, Иван Гончаров, Дмитрий Минаев, Стенька Разин, Емельян Пугачев, и др.

Ульяновск связан не только с Владимиром Ульяновым-Лениным, но и с такими именами, как Николай Карамзин, Иван Гончаров, Дмитрий Минаев Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Общее впечатление – в городе прочно обосновалось советское время. Современных зданий немного, многие исторические здания были снесены при советской власти и нередко в угоду новому названию: Ульяновск как родина вождя пролетариата застраивался громоздкой советской архитектурой из стекла и бетона.

Особенно много преобразований пришлось на конец 60-х, когда город готовился праздновать 100-летие со дня рождения Владимира Ленина. Оно выпало на 1970 год, к этой дате здесь построили новые железнодорожный и речной вокзалы. В городе два аэропорта и два моста через Волгу: один построен в начале ХХ века, другой в 2009 году. Набережная протянулась вдоль крутого берега Волги, откуда открывается завораживающий вид на волжские просторы. Бульвар Венец - любимое место отдыха горожан.

От купеческого Симбирска остались некоторые дома, улицы и даже целый исторический квартал, как у Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К счастью, от купеческого Симбирска все же остались некоторые дома, улицы и даже целый исторический квартал, как у Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина». Здесь находится тот самый дом-усадьба Ульяновых, в котором родился и прожил 9 лет Владимир. Но от плодового сада детства Ильича осталась только одна груша, разросшаяся высоко, как тополь.

Симбирцитовая жила

Ульяновск «нащупал» и активно продвигает собственный ювелирно-археологический бренд – камень симбирцит, геологический возраст которого около 35 млн лет. Внешне он похож на янтарь, так его и называют иногда – волжский янтарь. Камень был зарегистрирован как уникальное формирование волжских осадочных пород еще в 1985 году. Но только в марте этого года, получив грант, предприниматель-энтузиаст Андрей Натариус, посвятивший симбирциту всю жизнь, открыл в городе музей-салон камня с одноименным названием и арт-объектом «Симбирцитовая зала».

Симбирцит внешне похож на янтарь, так его и называют иногда: волжский янтарь Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Здесь можно посидеть на троне, инкрустированном симбирцитами, и примерить корону с этими камнями, в хранилище прикоснуться к окаменелостям моллюсков-аммонитов. Туристам покажут даже производственные цеха, где окаменелости препарируют, шлифуют и вытачивают под ювелирные изделия. В стоимость экскурсии входит чаепитие и небольшой симбирцит-сувенир.

Волга для туристов и для дачников

На обратном пути в Казань пассажирами судна «Муса Джалиль» стали также порядка 70 жителей Ульяновска. В Казани они провели вечер и ночь, осмотрели город и отправились обратно в Ульяновск той же речной «тропой» из маршрута «Великого Волжского пути».

Тестовый рейс выявил необходимость повысить качество раскладных столиков для пассажиров, оборудовать места USB-разъемами Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Тестовый рейс, к слову, выявил необходимость увеличить мощность кондиционера в салоне, повысить качество раскладных столиков для пассажиров, оборудовать места USB-разъемами и сопроводить туалеты инструкцией по использованию.

В октябре, с завершением навигации, компания «Флот РТ» намерена взять весь имеющийся у «Татфлота» судоходный комплекс к себе на баланс, заняться его модернизацией, параллельно выводить на новые маршруты и новые, современные суда. Постепенно «Флот РТ» планирует вводить в график не только туристические маршруты, но и социальные.

Постепенно «Флот РТ» планирует вводить в график не только туристические маршруты, но и социальные Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Кратного увеличения стоимости бюджетных рейсов не будет. Это я обещаю. Это точно. Если только на тот уровень инфляции, который учтет Комитет по тарифам», – сказал в беседе с корреспондентом «Татар-информа» Роман Лизалин.