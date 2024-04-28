«Полный вперед!»: В Татарстане торжественно открыли пассажирскую навигацию по Волге

В Татарстане сегодня открыли пассажирскую навигацию по Волге. Мероприятие, прошедшее в речном порту Казани, началось с гимнов России и Татарстана. Затем торжественным маршем прошли курсанты Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта.

«Открытие навигации для любого речника является очень знаковым событием. Это всегда волнительная дата. Мы время зря не теряли – за короткий срок постарались осуществить ремонтные и кадровые работы», – поприветствовал собравшихся генеральный директор «Флот РТ» Роман Лизалин.

По его словам, компания в этом году провела работа по запуску онлайн-продаж билетов на водный транспорт. «Это, конечно, повысит качество услуг. В этом году мы вступаем в новую программу межрегиональных скоростных перевозок. В прошлом году ее уже опробовали, а в этом году такие перевозки будут на постоянной основе», – сказал спикер.

Лизалин добавил, что «Флот РТ» совместно с компанией «Аэрофлот» провел работу по подготовке бортпроводников для водного транспорта по «самому высокому стандарту». «Это тоже будет являться подспорьем для повышения сервиса, качества обслуживания», – заметил он.

Кроме того, приоритетом для компании остается безопасность пассажирских перевозок. «В этой части проведена работа по транспортной безопасности и техническому состоянию судов, подготовке экипажа. Все это необходимо, чтобы мы могли обеспечить речным транспортом татарстанцев и гостей республики. Но ничего бы этого не было без поддержки руководства Татарстана», – заявил спикер.

Лизалин убежден, что есть огромный потенциал у речных перевозок. «Призываем всех пользоваться нашими “белыми лебедями”. В добрый путь! Полный вперед!» – резюмировал он.

На церемонии открытия навигации и.о. замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Марат Хисамутдинов зачитал приветствие главы Миндортранса Татарстана Фарита Ханифова.

«В этом году перевозку пассажиров по пригородным маршрутам будет осуществлять созданная благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова новая судоходная компания – “Флот Республики Татарстан”», – отметил в своем приветствии министр.

Он напомнил, что в прошлом году компания получила три новых судна, построенных на Зеленодольском заводе имени Горького, – два скоростных судна на подводных крыльях «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль», а также теплоход «Капитан Гусев». «Надеюсь, это даст положительный импульс в развитии речных перевозок в Татарстане, позволит связать республику по водным путям с соседними регионами», – говорится в тексте приветствия Ханифова.

Более подробно о навигации-2024 можно узнать из интервью «Татар-информа» с генеральным директором «Флот РТ» Романом Лизалиным.