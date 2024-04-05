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С мая из Казани в Ульяновск и Чебоксары запустят «Метеоры»
В мае из Казани начнут осуществляться регулярные речные перевозки в Ульяновск и Чебоксары. Перевозить пассажиров будут скоростные суда «Метеор», сообщает в своем телеграм-канале «Флот РТ».
В праздники — 1-5 и 9-12 мая — рейсы в Ульяновск будут ежедневными. С 17 мая по 22 сентября отправиться в соседний регион можно будет по пятницам, субботам и воскресеньям.
Из Казани суда будут отплывать в 7 утра, прибытие — в 11.00. В обратном направлении они будут отправляться в 14.00 и прибывать в 18.00.
В Чебоксары «Метеоры» будут курсировать по субботам и воскресеньям с 17 по 26 мая, с 31 мая по 1 сентября — ежедневно.
Из столицы Татарстана они будут отбывать в 8 утра с прибытием в Чебоксары в 11.00. В обратном направлении — в 15.00 и 18.00 соответственно.
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