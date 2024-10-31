«Ребята встречают как матерей, сестер»: жительницы Арска доставили помощь на СВО

Две женщины-активистки из села Ташкичу Арского района Татарстана Гульфия Магсумова и Танзиля Валиева в четвертый раз побывали в зоне специальной военной операции и лично в руки передали бойцам шефскую помощь.

В этот раз им пришлось ехать в обход, проехали 5 тыс. километров. Как обычно, Гульфия взяла свою гармонь. Татарские мелодии на чужбине — это привет от родных земель. Активистки ездят в части, где служат ребята из Татарстана.

По словам татарстанок, люди по-разному относятся к их поступку. Одни говорят, что такие поездки — не женское дело, а другие, наоборот, восхищаются ими.

«Ребята встречают нас как своих матерей, сестер, — говорит Танзиля. — Как можно не ехать? Нам приятно видеть радость на их лицах».

Женщины стараются привозить все, что просят бойцы. Маскировочные сети, продукты питания, свечи. Теплую одежду дополняет домашняя выпечка, пышки, чак-чак. О них уже знают все жители района. Помощь привозят и из соседних деревень. Они никому не отказывают, всё доставляют, получая в ответ искреннюю благодарность земляков.

«Сельчане знают, когда мы отправляемся в путь. Мы вместе плетем маскировочные сети, изготавливаем свечи. За несколько дней до отъезда начинают печь пироги. Из овощей сделали салаты с крупами. И их взяли. Собрали каши быстрого приготовления. Для санитарных частей закупили медицинские изделия», — поясняют Танзиля и Гульфия.

Они видят, в каких условиях живут военнослужащие. Сейчас осень, впереди зима. Надо отапливать место проживания. К тому же бойцы переходят из места в место. Приходится строить всё заново.

«Нужны продукты питания, теплая одежда, носки, свечи, строительные материалы, даже пила, гвозди и многое другое. Волонтеры привозят то, что могут достать, — говорят они. — Мы отвезли более 500 окопных свечей».

Деньги на покупку парафина собрали с помощью земляков. Купили 200 килограммов парафина на 22 тыс. рублей, 43 тыс. рублей осталось для следующей поездки. Каждую копейку волонтеры тратят на нужды участников специальной военной операции.

«На дорогу тратим свои деньги. Всю дорогу читаем молитвы. С молитвами легче преодолеть путь», — рассказывают активистки.

Гульфия и Танзиля благополучно вернулись из дальней поездки. Всем, кто оказал помощь, они передают благодарность бойцов. Следующую поездку планируют на декабрь.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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