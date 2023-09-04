news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 4 сентября 2023 10:33

Реальные зарплаты татарстанцев за первое полугодие выросли на 11,5%

Скопировать ссылку
Реальные зарплаты татарстанцев за первое полугодие выросли на 11,5%
Фото: © «Татар-информ»

С января по июнь 2023 года реальные зарплаты жителей Татарстана увеличились на 11,5% в сравнении с первым полугодием 2022-го. Об этом свидетельствуют данные, приведенные Татарстанстатом.

За этот же период реальные денежные доходы в Татарстане выросли на 8,7%.

Ранее Росстат заявлял, что среднемесячные зарплаты в Татарстане оказались самыми высокими в ПФО в январе-мае 2023 года. В среднем работники в РТ зарабатывали 57,4 тыс. рублей, что, по данным Минфина республики, оказалось на 16,4% выше, чем годом ранее.

Реальная заработная плата — средняя начисленная сумма, скорректированная с учетом уровня инфляции.
#зарплаты #татарстанстат
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное