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Реальные зарплаты татарстанцев за первое полугодие выросли на 11,5%
С января по июнь 2023 года реальные зарплаты жителей Татарстана увеличились на 11,5% в сравнении с первым полугодием 2022-го. Об этом свидетельствуют данные, приведенные Татарстанстатом.
За этот же период реальные денежные доходы в Татарстане выросли на 8,7%.
Ранее Росстат заявлял, что среднемесячные зарплаты в Татарстане оказались самыми высокими в ПФО в январе-мае 2023 года. В среднем работники в РТ зарабатывали 57,4 тыс. рублей, что, по данным Минфина республики, оказалось на 16,4% выше, чем годом ранее.
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