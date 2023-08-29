Минфин Татарстана доложил о росте зарплат татарстанцев на 16,4% за год

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Среднемесячная заработная плата жителей Татарстана за январь-май этого года составила 57,4 тыс. рублей. Это на 16,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова.

«За январь-май 2023 года средняя зарплата в Татарстане сложилась на уровне 57 490 рублей — это на 16,4% превысило уровень аналогичного периода прошлого года», — отметила замминистра.

Спикер добавила, что налог на доходы физических лиц поступил в консолидированный бюджет республики в сумме 69 млрд рублей, что на 11,4 млрд рублей превысило показатель прошлого года. Основной причиной роста налога является повышение заработной платы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан занял седьмое место среди российских регионов по объемам доходов консолидированного бюджета.