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Татарстан лидирует в ПФО по размеру среднемесячной зарплаты
С января по май 2023 года заработная плата в Татарстане выросла на 16,4% по сравнению с прошлогодним периодом. В среднем работники в республике зарабатывают 57 490 рублей, что является самым большим показателем во всем ПФО. Такие цифры приводятся в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России», опубликованном сегодня.
Если брать более короткий отрезок времени, то в мае этого года средний размер зарплаты составил 62 813 рублей, что на 19% больше, чем годом ранее, и на 6,5% больше, чем в апреле 2023-го.
В июле глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова сообщала, что средняя зарплата в Татарстане превышает 56 тыс. рублей.
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